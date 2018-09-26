Avrupa, yaptırımlarına rağmen Tahran ile ticaret anlaşması imzaladı

\u0130ran n\u00fckleer anla\u015fmas\u0131na taraf \u00fclkeler, Tahran y\u00f6netimiyle ticareti s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in \u00f6zel \u00f6deme kanallar\u0131n\u0131 da i\u00e7eren yeni bir mekanizma olu\u015fturulaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Taraflar, yeni finansal \u00f6deme mekanizmas\u0131 ile ilgili olarak yay\u0131mlad\u0131klar\u0131 ortak bildiride "\u00d6zel Ama\u00e7l\u0131 Ara\u00e7" ad\u0131 verilen yeni sistemin, "\u0130ran'la me\u015fru i\u015f yapan i\u015fletmelere yard\u0131mc\u0131 olmak ve g\u00fcvence vermek" amac\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Birle\u015fmi\u015f Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsam\u0131nda New York'ta \u0130ran n\u00fckleer anla\u015fmas\u0131na taraf \u00fclkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, \u0130ngiltere ve \u0130ran'\u0131n D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131, Avrupa Birli\u011fi (AB) D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler ve G\u00fcvenlik Politikalar\u0131 Y\u00fcksek Temsilcisi Federica Mogherini ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda bir araya geldi.,Mogherini, toplant\u0131n\u0131n ard\u0131ndan d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bakanlar\u0131n kabul etti\u011fi ortak bildiriyi okudu.,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n \u0130ran n\u00fckleer anla\u015fmas\u0131n\u0131 "tam ve etkili" bir \u015fekilde uygulamaya devam etme konusunda kararl\u0131 oldu\u011fu belirtilen bildiride, ABD'nin anla\u015fmadan tek tarafl\u0131 olarak \u00e7ekilmesi ve tekrar yapt\u0131r\u0131m uygulama karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan "pratik \u00e7\u00f6z\u00fcmler" bulunmas\u0131 konusunda anla\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.,Ayr\u0131ca kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n \u0130ran'\u0131n n\u00fckleer anla\u015fmadan kaynakl\u0131 sorumluluklar\u0131n\u0131 yerine getirdi\u011fi konusunda mutab\u0131k kald\u0131\u011f\u0131 aktar\u0131lan bildiride, \u0130ran'a y\u00f6nelik yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n n\u00fckleer anla\u015fman\u0131n temel par\u00e7as\u0131 oldu\u011fu vurguland\u0131.,Bu mekanizman\u0131n \u0130ran ile me\u015fru ticaret yapan ekonomik akt\u00f6rlere g\u00fcvence sa\u011flayaca\u011f\u0131na de\u011finilen bildiride, taraflar\u0131n bu \u00e7er\u00e7evede b\u00f6lgesel ve uluslararas\u0131 ortaklarla i\u015f birli\u011fini s\u00fcrd\u00fcrece\u011fi duyuruldu.,Bildiride, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n \u0130ran ile do\u011falgaz dahil genel ticareti kolayla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in \u00f6zel \u00f6deme kanallar\u0131n\u0131 da i\u00e7eren yeni bir mekanizma in\u015fa edilmesi konusunda anla\u015fma sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.