Avrupa yasaklıyor! Düğmeye basıldı…

Avrupa Birli\u011fi (AB) Komisyonu, denizlerdeki at\u0131klarla m\u00fccadele i\u00e7in en s\u0131k kar\u015f\u0131la\u015f\u0131lan tek kullan\u0131ml\u0131k plastik \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6nelik yeni kurallar getirilmesini teklif etti.,Buna g\u00f6re, uygun fiyatl\u0131 alternatiflerin bulundu\u011fu tek kullan\u0131ml\u0131k plastik \u00fcr\u00fcnler piyasalardan yasaklanacak.\r\n\r\n,AB \u00fcyesi \u00fclkeler plastik g\u0131da kaplar\u0131 ve i\u00e7ecek kaplar\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 ulusal hedefler belirleyerek ve alternatif \u00fcr\u00fcnler sa\u011flayarak azaltacak. Tek kullan\u0131ml\u0131k plastik \u00fcr\u00fcnler \u00fccretsiz da\u011f\u0131t\u0131lamayacak.\r\n\r\n,Bu sekt\u00f6rlere daha az kirletici \u00fcr\u00fcn alternatifleri geli\u015ftirmeleri i\u00e7in te\u015fvikler verilecek.\r\n\r\n,Hijyenik ped, \u0131slak mendik ve balon gibi \u00fcr\u00fcnlerde ne \u015fekilde at\u0131lmalar\u0131 gerekti\u011fi ve \u00e7evreye olumsuz etkileri hakk\u0131nda bilgilendirme bulunmas\u0131 gerekecek.\r\n\r\n,Plastik bal\u0131k\u00e7\u0131l\u0131k malzemesi \u00fcretenler, at\u0131klar\u0131n\u0131n toplanmas\u0131, ta\u015f\u0131nmas\u0131 ve i\u015flenmesi maliyetlerini kar\u015f\u0131layacak.\r\n\r\n,Teklifin yasala\u015fmas\u0131 i\u00e7in AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) aras\u0131nda \u00fc\u00e7l\u00fc g\u00f6r\u00fc\u015fme yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Taraflar\u0131n bir metin \u00fczerinde uzla\u015fmas\u0131 halinde t\u00fcm kurumlar\u0131n onay\u0131n\u0131n ard\u0131ndan teklif y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek. Devam\u0131nda da AB \u00fcyesi \u00fclkelerin gerekli d\u00fczenlemeleri uygulamalar\u0131 gerekecek. ,AB Komisyonu, sahillerde ve denizlerinde en \u00e7ok bulunan tek kullan\u0131ml\u0131k plastik at\u0131klar\u0131n kullan\u0131m\u0131n\u0131 s\u0131n\u0131rland\u0131rmaya y\u00f6nelik d\u00fczenleme teklifini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Plastik kulak pamuklar\u0131, \u00e7atal b\u0131\u00e7ak setleri, tabaklar, pipetler, i\u00e7ecek kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131lar ve balon \u00e7ubuklar\u0131 sadece s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir malzemelerden \u00fcretilebilecek. Plastik i\u00e7ecek kaplar\u0131 sadece kapakl\u0131 bi\u00e7imde sat\u0131labilecek.\r\n\r\n,Plastikten yap\u0131lan g\u0131da kaplar\u0131, paket, ambalaj, bardak, \u0131slak mendil, balon, po\u015fet ve sigara filtrelerini \u00fcretenler \u00fcr\u00fcnlerinin at\u0131k ve temizlik maliyetlerini kar\u015f\u0131lamaya yard\u0131mc\u0131 olacak.\r\n\r\n,AB \u00fcyesi \u00fclkeler, 2025 y\u0131l\u0131na kadar tek kullan\u0131ml\u0131k plastik \u015fi\u015felerin 90\u2019\u0131n\u0131 depozito gibi \u00e7e\u015fitli sistemlerle toplamak zorunda olacak.\r\n\r\n,\u00dcye \u00fclkeler, plastiklerin tekrar kullan\u0131m\u0131 ve at\u0131k y\u00f6netimi hakk\u0131nda t\u00fcketicileri bilgilendirmeye y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar yapacak.\r\n\r\n