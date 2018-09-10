Avustralya’da altınla kaplı kaya bulundu

Avustralya'da de\u011feri 12 milyon dolar olan iki kaya bulundu.\r\n,Avustralya\u2019da madenciler Kalgoorlie kentindeki madende alt\u0131nla kapl\u0131 iki dev kaya buldu. Kayalar\u0131n toplam de\u011ferinin 12 milyon dolar oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n,Kanadal\u0131 maden \u015firketi RNC Minerals, b\u00fcy\u00fck olan 95 kiloluk ilk kayan\u0131n \u00fczerinde 68 kilodan fazla alt\u0131n bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130kinci kayan\u0131n ise 63 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda oldu\u011fu, 45 kilo alt\u0131nla kapl\u0131 oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\n,Avustralyal\u0131 maden uzman\u0131 Prof. Sam Spearing, genelde alt\u0131n par\u00e7ac\u0131klar\u0131n\u0131n g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclemeyecek kadar k\u00fc\u00e7\u00fck oldu\u011funu dile getirdi. \u00dclkedeki madenciler genelde kayalardan ton ba\u015f\u0131na yaln\u0131zca 2 gram alt\u0131n \u00e7\u0131karabiliyor. RNC Minerals \u015firketi, daha b\u00fcy\u00fck olan kayay\u0131 a\u00e7\u0131k art\u0131rmaya \u00e7\u0131karacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n