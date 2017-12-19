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Avustralya'dan Fatih Terim açıklaması!
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Avustralya'dan Fatih Terim açıklaması! Avustralya Futbol Federasyonu'ndan Ben O'Neill, geçen günlerde Bosna Hersek Federasyonu ile de görüşen Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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