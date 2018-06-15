Avusturya'da küstah oruç tutma yasağı teklifi

Avusturya'da koalisyonun b\u00fcy\u00fck orta\u011f\u0131 Halk Partisi, oru\u00e7 tutan \u00e7ocuklar\u0131n performans d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ya\u015fad\u0131klar\u0131 gerek\u00e7esiyle okullarda oru\u00e7 yasa\u011f\u0131 getirilmesi \u00f6nerisinde bulundu.\r\n,Din \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn Avusturya i\u00e7in y\u00fcksek bir de\u011fer oldu\u011funu, her t\u00fcr dini prati\u011fe sayg\u0131 duydu\u011funu belirten Karl Nehammer, "Okula gitme zorunlulu\u011fu olan \u00e7ocuklara oru\u00e7 tutma yasa\u011f\u0131 talep ediyorum. Oru\u00e7 \u00e7ocuklar\u0131 g\u00fc\u00e7s\u00fczle\u015ftirerek, dersleri takip etmelerine mani oluyor." diye konu\u015ftu.,Nehammer, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, baz\u0131 \u00f6\u011fretmen ve uzmanlar\u0131n, \u00e7ocuklar\u0131n oru\u00e7 tutmalar\u0131 nedeniyle g\u00fc\u00e7 kayb\u0131na u\u011frad\u0131klar\u0131 ve derslere konsantre sorunu ya\u015fad\u0131klar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde raporlar payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcrerek, "Dini rit\u00fceller (bu hangi din olursa olsun) \u00e7ocuklar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na zarar veriyorsa, \u00e7ok ileri gitmi\u015ftir." ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Avusturya'da, h\u00fck\u00fbmetin b\u00fcy\u00fck orta\u011f\u0131 Halk Partisi (\u00d6VP) Genel Sekreteri Karl Nehammer, okula gitme zorunlulu\u011fu olan \u00e7ocuklar\u0131n oru\u00e7 tuttuklar\u0131 i\u00e7in zay\u0131f d\u00fc\u015ferek dersleri takip edemediklerini gerek\u00e7e g\u00f6stererek, okullarda oru\u00e7 tutulmas\u0131n\u0131n yasaklanmas\u0131n\u0131 talep etti.\r\n