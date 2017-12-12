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Avusturya'daki patlamada arabalar bile eridi
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Avusturya'da büyük şok! Arabalar bile eridi....
Baumgarten'da meydana gelen patlamanın bir doğalgaz deposunda gerçekleştiği belirtiliyor.
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