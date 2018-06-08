Avusturya'dan skandal karar! Camileri kapatıyorlar

Avusturya Ba\u015fbakan\u0131 Kurz, \u00fclkedeki 7 camiyi kapatacaklar\u0131n\u0131 ve birka\u00e7 imam\u0131 s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edeceklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Avusturya Ba\u015fbakan\u0131 Sebastian Kurz ve a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 orta\u011f\u0131 Strache, M\u00fcsl\u00fcman cemiyetleri ve camilerin incelenmesinin ard\u0131ndan ilk \u00f6nlemlerini uygulamaya koydu. ,Avusturya K\u00fclt\u00fcr Dairesi 7 caminin kapat\u0131lmas\u0131n\u0131 karara ba\u011flad\u0131. ,Kapat\u0131lma karar\u0131 verilen camiler aras\u0131nda Viyana Antonsplatz adresinde bulunan bir cami de bulunuyor. Ayr\u0131ca D\u0130T\u0130B'e ba\u011fl\u0131 Avusturya T\u00fcrk \u0130slam K\u00fclt\u00fcr ve Sosyal Yard\u0131mla\u015fma Birli\u011fi'nin (AT\u0130B) 11 imam\u0131 hakk\u0131nda da s\u0131n\u0131rd\u0131\u015f\u0131 i\u015flemi ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,Ayr\u0131ca AT\u0130B'te g\u00f6revli yakla\u015f\u0131k 40 imam\u0131n Avusturya'daki oturma izni hakk\u0131n\u0131 kaybedebilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Buna gerek\u00e7e olarak Avusturya \u0130slam yasas\u0131na ayk\u0131r\u0131 d\u00fc\u015fmek g\u00f6steriliyor. ,Avusturya Ba\u015fbakan\u0131 Kurz, a\u015f\u0131r\u0131 sa\u011fc\u0131 FP\u00d6 partili \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Herbert Kickl ve Ba\u015fbakanl\u0131kta k\u00fclt\u00fcr dairesi sorumlusu Gernot Bl\u00fcmel cuma sabah\u0131 yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u0130slam yasas\u0131na ters d\u00fc\u015ft\u00fckleri i\u00e7in bu camilerin kapat\u0131lmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Ba\u015fbakan Kurz, \u0130slam yasas\u0131 sayesinde k\u00fclt\u00fcr dairesinin geni\u015f yetkilerle donat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bundan \u015fimdiye kadar yararlan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek \u201cBu yasay\u0131 \u015fimdi ilk kez uygulamaya koyaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n,2016 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin maddi destek sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 camide \u00c7anakkale Sava\u015f\u0131\u2019n\u0131 canland\u0131rmas\u0131, bu y\u0131l Nisan ay\u0131nda Avustruya'da g\u00fcndem olmu\u015ftu. Bir gazetenin yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 anma foto\u011fraflar\u0131 \u00fclkede tepki ya\u015fatm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,Avusturya Ba\u015fbakan\u0131 Sebastian Kurz, karar\u0131n Viyana'daki bir camide \u00c7anakkale Sava\u015f\u0131'n\u0131n canland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir etkinlikte \u00e7ocuklar\u0131n asker ve \u015fehit rol\u00fcnde oynat\u0131lmas\u0131 \u00fczerine al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.