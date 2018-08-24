Ayağını yem makinesine kaptırdı! Sonrası korkunç

Aya\u011f\u0131n\u0131 yem makinesine kapt\u0131rd\u0131! Sonras\u0131 korkun\u00e7...\r\n,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Tepecik Mahallesi Havaalan\u0131 Bulvar\u0131'nda besici Muzaffer Aksoy (65), kar\u0131\u015ft\u0131rmak istedi\u011fi yemleri karma makinesine bast\u0131rd\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada aya\u011f\u0131n\u0131 d\u00f6nen kollara kapt\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Kaza Ayd\u0131n'da meydana geldi...,Aksoy'un v\u00fccudu hareket eden makine kollar\u0131n\u0131n aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Durumu g\u00f6ren besihane \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 makineyi durdurdu.\r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, Aksoy'un hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi.\r\n\r\n,AA, Aksoy'un yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6renler \u015foke oldu.,Feci \u00f6l\u00fcm b\u00f6yle geldi!