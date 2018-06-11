Ayakta durmakta zorlandı, hayatının en acı gününü yaşadı

Bu ac\u0131n\u0131n tarifi olamaz!,Ayakta durmakta zorland\u0131, hayat\u0131n\u0131n en ac\u0131 g\u00fcn\u00fcn\u00fc ya\u015fad\u0131...,Onun ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ac\u0131n\u0131n tarifi olamaz...,Tabuta dikkatlice bakanlar bir kez daha kahroldu...,Onun ailesi bu feci kazada yok oldu...,Katliam gibi kazada 3 m\u00fchendis 1 de bebek \u00f6lm\u00fc\u015ft\u00fc...,Antalya\u2019da, trafik kazas\u0131nda ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren 9 ayl\u0131k hamile Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin ile bebe\u011fi topra\u011fa verildi. E\u015finin ve bebe\u011finin tabutuna bakmakta zorlanan baban\u0131n ac\u0131l\u0131 hali y\u00fcrekleri da\u011flad\u0131.,Antalya-Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde Cumartesi g\u00fcn\u00fc saat 17.50\u2019de Korkuteli\u2019nden Antalya\u2019ya giden ziraat m\u00fchendisi Okan Haluk \u00c7al\u0131\u015fkan\u2019\u0131n (33) kulland\u0131\u011f\u0131 otomobil, takla atarak \u015farampole yuvarland\u0131.,Kazada Korkuteli G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k \u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnde g\u00f6revli ziraat m\u00fchendisleri s\u00fcr\u00fcc\u00fc \u00c7al\u0131\u015fkan ile ni\u015fanl\u0131s\u0131 Serap Tek (25) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Ayn\u0131 ara\u00e7ta bulunan ziraat m\u00fchendisleri 9 ayl\u0131k hamile Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin (31) ve Cemil \u00d6zt\u00fcrk da a\u011f\u0131r yaraland\u0131.,Kazay\u0131 g\u00f6renlerin haber vermesi \u00fczerine b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi.,Kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden Okan Haluk \u00c7al\u0131\u015fkan ve ni\u015fanl\u0131s\u0131 Serap Tek\u2019in cenazeleri Korkuteli Devlet Hastanesi morguna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerinin m\u00fcdahale etti\u011fi yaral\u0131lardan hamile Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin Akdeniz \u00dcniversite Hastanesine, Cemil \u00d6zt\u00fcrk ise \u00f6zel bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Akdeniz \u00dcniversitesi Hastanesindeki t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen 9 ayl\u0131k hamile \u015eahin ile karn\u0131ndaki erkek bebe\u011fi kurtar\u0131lamad\u0131.,Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin ve bebe\u011finin cenazesi, Antalya Adli T\u0131p Kurumu morguna konuldu. Cemil \u00d6zt\u00fcrk ise tedavisinin ard\u0131ndan taburcu edildi.,Cenazede g\u00f6zya\u015flar\u0131 sel oldu.,Bir tabutta 2 beden...,Anne ve hi\u00e7 g\u00f6rmedi\u011fi bebe\u011fi ile topra\u011fa verildi.,Ger\u00e7ekten de b\u00f6ylesi bir ac\u0131n\u0131n tarifi olamazd\u0131...,Sabah saatlerinde Ezgi G\u00f6rkem \u015eahin ve bebe\u011finin cenazeleri, talihsiz kad\u0131n\u0131n babas\u0131 \u015eahin Ate\u015f ve akrabalar\u0131 taraf\u0131ndan Adli T\u0131p Kurumundan al\u0131nd\u0131.,\u015eahin\u2019in cenazesi tabuta konuldu. Bu s\u0131rada cenaze ekipleri taraf\u0131ndan minik bebek i\u00e7in de boyu yakla\u015f\u0131k 50 santim olan ayr\u0131 bir tabut getirildi. Minik bebek annesinin oldu\u011fu tabuta konulurken yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131.,Otopsi sonras\u0131 defin i\u00e7in B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Uncal\u0131 Mezarl\u0131\u011f\u0131\u2019nda t\u00f6ren d\u00fczenlendi. Antalya Valisi M\u00fcnir Karalo\u011flu\u2019nun da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 t\u00f6rende hayat\u0131n\u0131 kaybeden \u015eahin\u2019in yak\u0131nlar\u0131 ile mesai arkada\u015flar\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu.,Talihsiz kad\u0131n\u0131n e\u015fi Emrah \u015eahin ise yak\u0131nlar\u0131 ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla ayakta durabildi.,Ac\u0131l\u0131 baban\u0131n, cenaze namaz\u0131 esnas\u0131nda e\u015fi ve bebe\u011finin oldu\u011fu yazmal\u0131 tabuta bakmakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti\u011fi g\u00f6zlendi.,K\u0131l\u0131nan cenaze namaz\u0131 sonras\u0131 son yolculu\u011fa u\u011furlanan anne ve bebe\u011fi, ayn\u0131 mezara konuldu.\r\n\r\n,.