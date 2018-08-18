Aydın'da feci kaza!

Sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi.,Olay Ayd\u0131n'da ya\u015fand\u0131.,\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, Kartal'\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. ,Kemal Ak\u0131n A. idaresindeki 34 JL 2564 plakal\u0131 otomobil, Ayd\u0131n-Mu\u011fla yolu Cumal\u0131 Mahallesi mevkisinde, H\u00fcsn\u00fc Kartal'\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 plakas\u0131z motosikletle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. ,Kartal'\u0131n cenazesi, otopsi i\u00e7in \u00c7ine Devlet Hastanesi morguna g\u00f6nderildi.,.