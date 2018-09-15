Aydın'da korkunç görüntü! Yan yana hepsi öldü...

Ayd\u0131n'da korkun\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Yan yana hepsi \u00f6ld\u00fc...,Ayd\u0131n\u2019\u0131n Kuyucak il\u00e7esi Pamuk\u00f6ren Mahallesinde y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu bir \u015fahsa ait 39 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan telef oldu.,Olay Kuyucak\u2019a ba\u011fl\u0131 Pamuk\u00f6ren Mahallesi Kayran Mevki G\u00f6\u00e7g\u00fcn Mezras\u0131nda meydana geldi.,Sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n etkili oldu\u011fu ak\u015fam saatlerinde y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi sonucu Mehmet Ay\u2019a ait bir ah\u0131lda bulunan 36\u2019s\u0131 ana\u00e7 koyun 3\u2019\u00fc ko\u00e7 olmak \u00fczere toplam 39 k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan telef oldu.,Ay\u2019\u0131n toplam 72 k\u00fc\u00e7\u00fck ba\u015f hayvan\u0131 bulundu\u011fu \u00f6\u011frenilirken hayvanc\u0131l\u0131kla ge\u00e7imini sa\u011flayana aile b\u00fcy\u00fck \u00fcz\u00fcnt\u00fc ya\u015fad\u0131. ,Kuyucak \u0130l\u00e7e G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri olay yerine giderek zarar tespitinde bulunurken olayla ilgili incelemelerin devam etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.