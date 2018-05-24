Aydın'da sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı!

Ayd\u0131n'\u0131n Nazilli il\u00e7esinde ya\u015fayan S.A. ile e\u015fi M.D.'nin birlikte oldu\u011funu \u00f6\u011frenen B.G., durumu S.A.'n\u0131n e\u015fine haber verince olanlar oldu...,Olay g\u00fcnd\u00fcz saatlerinde, Nazilli il\u00e7esindeki Yavuz Selim \u0130lk\u00f6\u011fretim Okulu bah\u00e7esinde meydana geldi. Ankara'n\u0131n Sincan il\u00e7esinde ya\u015fayan B.G. (34), 13 y\u0131ll\u0131k kocas\u0131 M.D.'nin (36), Ayd\u0131n'\u0131n Nazilli il\u00e7esinde ya\u015fayan evli ve bir \u00e7ocuk annesi S.A. (30) ile birlikte oldu\u011funu \u00f6\u011frendi. ,E\u015finin telefonunu kontrol eden kad\u0131n, kocas\u0131n\u0131n daha \u00f6nce Ayd\u0131n'a giderek sevgilisiyle bulu\u015ftu\u011funu telefondaki resimleri g\u00f6r\u00fcnce anlad\u0131. Sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonucu S.A.'n\u0131n e\u015fi A.A.'ya (33) ula\u015fan B.G., e\u015finin telefonundaki foto\u011fraflar\u0131 aldat\u0131lan kocaya g\u00f6ndererek durumu anlatt\u0131. B.G. bu ili\u015fki y\u00fcz\u00fcnden kocas\u0131 M.D.'ye bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131. Bo\u015fanma davas\u0131 s\u00fcrerken gizlice kocas\u0131n\u0131n telefonun tekrar ele ge\u00e7iren B.G., e\u015finin Whatsapp konu\u015fmalar\u0131ndan S.A. ile tekrar bulu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmesi \u00fczerine durumu A.A.'ya bildirdi. \u00d6te yandan B.G.'nin eski e\u015fi M.D.'den ge\u00e7en 13 Nisan'da bo\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\nE\u015e\u0130N\u0130, A\u0130LES\u0130NE YOLLAYARAK BEKLEMEYE BA\u015eLADI\r\n\r\nE\u015finin kendisini aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen A.A., e\u015fi S.A'n\u0131n ailesini \u00e7a\u011f\u0131rarak durumu bildirdi. Aile k\u0131zlar\u0131n\u0131 alarak Ku\u015fadas\u0131 il\u00e7esindeki evlerine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Plan yapan A.A. durumu babas\u0131 ve arkada\u015flar\u0131na haber vererek Y\u0131ld\u0131ztepe Mahallesi'ndeki evinde M.D.'yi beklemeye ba\u015flad\u0131. Ankara'dan gelen M.D.'nin sokakta bekledi\u011fini pencereden g\u00f6ren A.A. i\u015fe gitme bahanesiyle apartmandan \u00e7\u0131kt\u0131. A.A.'n\u0131n gitti\u011fini zanneden M.D.'nin apartmana girmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6ren A.A.'n\u0131n arkada\u015flar\u0131n\u0131 fark eden M.D. ka\u00e7maya ba\u015flad\u0131. Ya\u015fanan kovalamacan\u0131n ard\u0131ndan yakalanan M.D. ile A.A. ve arkada\u015flar\u0131 aras\u0131nda arbede \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131zg\u0131n koca ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n elinden bir anl\u0131\u011f\u0131na kurtulan M.D. Yavuz Selim \u0130lk\u00f6\u011fretim Okulu'nun demir parmakl\u0131klar\u0131ndan bah\u00e7eye atlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken A.A.'n\u0131n arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan tekrar yakaland\u0131. Aya\u011f\u0131 demir parmakl\u0131klara s\u0131k\u0131\u015fan M.D.'yi g\u00f6ren okul \u00f6\u011fretmenlerinden biri yakla\u015farak ne oldu\u011funu \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Olay\u0131 \u00f6\u011frenen \u00f6\u011fretmen durumu polise bildirdi. \r\n\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Olay\u0131n arka bah\u00e7ede ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 s\u0131ralarda ise okulun \u00f6n bah\u00e7esinde Nazilli Belediye ba\u015fkan\u0131 Haluk Al\u0131c\u0131k'\u0131n yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 kantin a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131n\u0131n t\u00f6reni yap\u0131l\u0131yordu. ,Belediye Ba\u015fkan\u0131 ve protokol\u00fcn a\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6reni yapt\u0131\u011f\u0131 s\u0131ras\u0131nda okulun bah\u00e7esine giren polis ekipleri M.D.'yi s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 demir parmakl\u0131klardan kurtard\u0131. Bah\u00e7ede teneff\u00fcse \u00e7\u0131kan \u00f6\u011frencilerin \u015fa\u015fk\u0131n bak\u0131\u015flar\u0131 aras\u0131nda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan M.D. ifadesi al\u0131nmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n\r\n\r\n