Aydın hayalet şehre döndü

T\u00fcrkiye\u2019nin en s\u0131cak illeri aras\u0131nda yer alan Ayd\u0131n\u2019da aniden y\u00fckselen s\u0131caklarla birlikte \u015fehir hayalet \u015fehre d\u00f6nd\u00fc. Mecbur kalmad\u0131k\u00e7a g\u00fcn i\u00e7erisinde kimsenin soka\u011fa \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 Ayd\u0131n\u2019da cadde ve sokaklar bombo\u015f kald\u0131.\r\n,Y\u0131l\u0131n en s\u0131cak g\u00fcnlerinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Ayd\u0131n\u2019da \u015fehrin en yo\u011fun oldu\u011fu Atat\u00fcrk ve \u0130stasyon Meydanlar\u0131 bo\u015fald\u0131. Kimsenin soka\u011fa \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 \u015fehirde insanlar evlerinden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131km\u0131yor. Ayd\u0131n\u2019da temmuz s\u0131caklar\u0131n\u0131n daha etkili oldu\u011funu ve g\u00fcn i\u00e7erisinde 44 dereceye kadar y\u00fckselen s\u0131cakl\u0131k 50 derecenin \u00fczerinde hissediliyor. Sa\u011fl\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yetkilileri vatanda\u015flar\u0131n mecbur kalmad\u0131k\u00e7a \u00f6\u011flen saatlerinde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kmamalar\u0131n\u0131 \u00f6nerdi. \r\n\r\n