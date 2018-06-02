Aydın'ın yeni halini görenler tanımakta zorlandı

Bir d\u00f6nemin pop\u00fcler isimlerinden Ayd\u0131n'\u0131n, yeni halini g\u00f6renler tan\u0131makta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor,3 ayda 20 kilo vererek bamba\u015fka biri olan Ku\u015fum Ayd\u0131n'\u0131n Instagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131 g\u00f6renler tan\u0131makta zorland\u0131.\r\n\r\n,Sanat\u00e7\u0131n\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6ren takip\u00e7ileri 'Sana ne oldu Ayd\u0131n?' yorumunu yaparken nas\u0131l bu hale geldi\u011fini de anlayamad\u0131. Ayd\u0131n'\u0131n yeni hali i\u00e7in kimi 'photoshop' dedi kimi de 'estetik yapt\u0131rm\u0131\u015f' dedi.\r\n\r\n,Ayd\u0131n'\u0131n foto\u011fraf\u0131n\u0131 g\u00f6renler sanat\u00e7\u0131y\u0131 \u015fark\u0131c\u0131 Sinan Ak\u00e7\u0131l'a benzetti.\r\n\r\n\r\n,\u0130\u015fte Ku\u015fum Ayd\u0131n hakk\u0131nda yap\u0131lan baz\u0131 yorumlar...\r\n