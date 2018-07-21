Aydın Nazilli'deki katliamın sebebi oldu! Mustafa Duran'ın kerdeşleri uyarmış

Mustafa Duran, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde kendisine ait 09 RG 745 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7la, e\u015fi ve kay\u0131nbiraderlerinin birlikte ya\u015fad\u0131klar\u0131 \u0130stiklal Mahallesi'ndeki eve geldi. Evin yak\u0131n\u0131na arac\u0131n\u0131 park eden Mustafa Duran, arka koltukta bulunan 2 pompal\u0131 t\u00fcfe\u011fi yan\u0131na alarak, evin bah\u00e7esinde birlikte yemek yiyen e\u015fi T\u00fclin Duran, k\u0131z\u0131 Tu\u011f\u00e7e Duran, kay\u0131nbiraderleri Birol Karak\u0131l\u0131\u00e7 (48) ve Bekir Cihan Karak\u0131l\u0131\u00e7 (50), yengeleri Serpil Karak\u0131l\u0131\u00e7 (43) ve Emine \u00d6zlem Karak\u0131l\u0131\u00e7 (45), ye\u011feni \u015e\u00fckran Karak\u0131l\u0131\u00e7 (25) ile e\u015finin kom\u015fular\u0131 olan ve yeme\u011fe kat\u0131lan Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) iki pompal\u0131 t\u00fcfekle art arda ate\u015f etti. Ard\u0131ndan y\u00fcr\u00fcyerek geri d\u00f6nd\u00fc, arac\u0131na binerek olay yerinden uzakla\u015ft\u0131.,T\u00fclin Duran (46), iddiaya g\u00f6re, annesinden miras kalan evin tapusunu, a\u011fabeyi Birol Karak\u0131l\u0131\u00e7'a devrederek bankadan 62 bin lira kredi \u00e7ektirdi. \u00c7ekilen krediyle T\u00fclin Duran, H\u00fcrriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayan\u0131kl\u0131 plastik mutfak e\u015fyalar\u0131 sat\u0131\u015f\u0131 i\u015fine ba\u015flad\u0131. Galericilik yapan ve bir s\u00fcre \u00f6nce iflas ederek bir firmada pazarlamac\u0131l\u0131k yapmaya ba\u015flan e\u015fi Mustafa Duran da iddiaya g\u00f6re bu i\u015fe para koyarak e\u015fiyle ortak oldu.,T\u00fcrkiye Ayd\u0131n'dan gelen katliam haberiyle sars\u0131ld\u0131...,Olay, d\u00fcn saat 20.30 s\u0131ralar\u0131nda, \u0130stiklal Mahallesi Nohut\u00e7u Kahveleri mevkiinde bulunan 4 numaral\u0131 tek katl\u0131 m\u00fcstakil evde meydana geldi. ,Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine, \u00e7ok say\u0131da ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri, evdeki Birol Karak\u0131l\u0131\u00e7, Filiz Kahya ve Mehmet Kahya'n\u0131n olay yerinde \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirledi. A\u011f\u0131r yaralanan iki \u00e7ocuk babas\u0131 Bekir Cihan Karak\u0131l\u0131\u00e7 ve Emine \u00d6zlem Karak\u0131l\u0131\u00e7 da Nazilli Devlet Hastanesi'nde yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131.,Dava s\u00fcrerken, daha \u00f6nce Mustafa Duran taraf\u0131ndan tehdit edildi\u011fini ileri s\u00fcren T\u00fclin Duran'\u0131n 24 Haziran g\u00fcn\u00fc Nazilli Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131'na yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurunun ard\u0131ndan koruma karar\u0131 \u00e7\u0131kar\u0131larak kocas\u0131 hakk\u0131nda uzakla\u015ft\u0131r\u0131lma karar\u0131 verildi\u011fi belirtildi.,Birlikte \u00e7al\u0131\u015fan Duran \u00e7iftinin aras\u0131nda, anla\u015fmazl\u0131klar ba\u015flad\u0131. Bunun \u00fczerine T\u00fclin Duran, bir s\u00fcre \u00f6nce evi terk ederek k\u0131z\u0131 Tu\u011f\u00e7e Duran (24) ile birlikte \u00f6len annesinin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u0130stiklal Mahallesi'ndeki m\u00fcstakil eve yerle\u015fti, bo\u015fanma davas\u0131 a\u00e7t\u0131.,D\u00fcn sabah Mustafa Duran, e\u015fi ve akrabalar\u0131n\u0131n d\u00fckkandaki malzemeleri bo\u015faltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce 'mal ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131' gerek\u00e7esiyle \u00f6fkelendi. E\u015fi ve e\u015finin akrabalar\u0131n\u0131n kendisini doland\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 iddia eden Mustafa Duran, polis merkezine giderek \u015fikayet\u00e7i oldu. Ak\u015fam evine giden Mustafa Duran, e\u015finin ve akrabalar\u0131n\u0131n evin kap\u0131s\u0131n\u0131n anahtar\u0131n\u0131 da de\u011fi\u015ftirdi\u011fini \u00f6\u011frendi.,Mahalle sakinleri Mustafa Duran'\u0131n katliam\u0131n ard\u0131ndan silah sesini duyarak evin \u00f6n\u00fcne toplanan kalabal\u0131\u011f\u0131n aras\u0131ndan hi\u00e7bir \u015fey olmam\u0131\u015f gibi ge\u00e7erek, silahlar\u0131 arka koltu\u011funa att\u0131\u011f\u0131 arac\u0131na binerek uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Sald\u0131r\u0131da T\u00fclin Duran ve k\u0131z\u0131 Tu\u011f\u00e7e Duran ile ye\u011feni \u015e\u00fckran Karak\u0131l\u0131\u00e7 yaraland\u0131. Yengesi Serpil Karak\u0131l\u0131\u00e7 da kur\u015funlara hedef olmamak i\u00e7in ka\u00e7arken d\u00fc\u015ft\u00fc. Yaralalanan 4 ki\u015fi ambulanslarla hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131.,Katliam sonras\u0131 mahalle polis ve jandarma taraf\u0131ndan ablukaya al\u0131nd\u0131. Olay yerine emniyet \u015feridi \u00e7ekilirken, yaral\u0131lar\u0131n tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastane \u00f6n\u00fcnde de \u00e7evik kuvvet ekibi g\u00f6revlendirildi. ,Tu\u011f\u00e7e Duran ile \u015e\u00fckran Karak\u0131l\u0131\u00e7'\u0131n hayati tehlikesinin bulundu\u011fu bildirilirken, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybeden Mehmet Kahya'n\u0131n "\u0130yiyim" dedikten sonra \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc, Filiz Kahya'n\u0131n da "Uykum var" dedikten sonra hayata g\u00f6zlerini yumdu\u011fu kaydedildi. ,Olay yerinin yak\u0131nlar\u0131nda Mustafa Duran'a ait cep telefonu da bulunarak, incelenmek \u00fczere muhafaz