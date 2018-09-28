Aykut Kocaman'dan flaş açıklama: Fenerbahçe'de kalsaydım...

Cocu \u00f6nderli\u011findeki Fenerbah\u00e7e, 6. haftay\u0131 7 puanla kapatt\u0131. Fenerbah\u00e7e, 11 sezon \u00f6nce Luis Aragones \u00f6nderli\u011finde Cocu d\u00f6neminden daha az puan toplam\u0131\u015ft\u0131. ,Avrupa Ligi\u2019ndeki Dinamo Zagreb yenilgisi sonras\u0131 ligde Be\u015fikta\u015f kar\u015f\u0131s\u0131nda da 3 puan alamayan sar\u0131 lacivertli ekibin Hollandal\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131s\u0131 Phillip Cocu, son 10 sezonun en k\u00f6t\u00fc 6. hafta performans\u0131n\u0131 sergiledi., Cocu, bu sezon ligdeki performans\u0131yla ge\u00e7en sezon Fenerbah\u00e7e\u2019yi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Aykut Kocaman\u2019\u0131 da ge\u00e7emedi.,Kocaman, Cocu\u2019nun ilk 6 haftada kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 rakiplere kar\u015f\u0131 ge\u00e7en sezonun ilk yar\u0131s\u0131nda 12 puan toplam\u0131\u015ft\u0131., Ba\u015far\u0131l\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n, yak\u0131n dostlar\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 bir sohbette Fenerbah\u00e7e\u2019nin performans\u0131 ile ilgili dikkat \u00e7ekici ifadeler kulland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Son d\u00f6nemde tak\u0131m\u0131n performans\u0131n\u0131 da yukar\u0131ya do\u011fru \u00e7ekmi\u015ftik. Tak\u0131m zaten her t\u00fcrl\u00fc gidiyordu.,Fenerbah\u00e7e\u2019nin eski teknik direkt\u00f6r\u00fc Aykut Kocaman\u2019\u0131n Phillip Cocu y\u00f6netimindeki tak\u0131m\u0131n performans\u0131n\u0131 nas\u0131l buldu\u011fu merak ediliyordu.,Valbuena, Avrupa\u2019da tek topu oynayan en iyi oyuncu. Bu y\u00fczden Fenerbah\u00e7e\u2019ye gelmesini \u00e7ok istedim. Ama Fenerbah\u00e7e\u2019ye geldi\u011finde bu \u00f6zelli\u011fini kullanmad\u0131.,Kocaman, ge\u00e7ti\u011fimiz sezon oynatmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ele\u015ftirildi\u011fi Valbuena konusunda ise \u015fu de\u011ferlendirmeyi yapt\u0131: ,Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z, Aykut Kocaman d\u00f6neminde 40 ma\u00e7ta 2 bin 298 dakika Fenerbah\u00e7e formas\u0131n\u0131 giydi. ,Aykut Kocaman\u2019\u0131n sohbette, \u201cGe\u00e7ti\u011fimiz sezon meydana getirdi\u011fimiz kadrodan sadece sakatl\u0131\u011f\u0131 bulunan Janssen gidebilirdi. Transfer yap\u0131lmasa bile altyap\u0131dan gelecek takviyelerle minimum 75 puan\u0131 toplard\u0131k.,Bu s\u00fcre i\u00e7inde 33 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu tak\u0131m\u0131na 8 gol, 16 asistlik bir katk\u0131 sa\u011flad\u0131.,Bu sezon ise 33 ya\u015f\u0131ndaki Valbuena 5 resmi ma\u00e7ta 255 dakika sahada kald\u0131. ,Frans\u0131z oyuncu skor olarak tak\u0131m\u0131na bir katk\u0131 sa\u011flayamad\u0131. (Ak\u015fam), Ayn\u0131 do\u011frultuda da yolumuza devam ederdik\u201d diye konu\u015ftu\u011fu aktar\u0131ld\u0131.