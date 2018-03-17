Aykut Kocaman'dan Galatasaray itirafı: "Utanıyorum"
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"Son 15 dakikalık bölümde çok net maçı kaybetmeye doğru giden pozisyonlar verdik"
"Maçın son 15 dakikalık bölümünde çok net maçı kaybetmeye doğru giden pozisyonlar verdik, maçı kazanmak için pozisyonlar da bulduk. Şu maçın sonucunda Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir istediğini elde etti gibi gözüküyor. Aynı zamanda maçı böyle bitirmek isteyen hakem de istediğini elde etti gibi gözüküyor. Çok net gözüküyor. Dirar sarı kart gördü, doğru. Sonra Serdar ceza sahası içinde yumruk atıyor, görmüyor. Sonra Serdar ceza alanında künde yapıyor, görmedi. Çok net gözüküyor değil, görmek istemiyor."