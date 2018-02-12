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Ramazan
Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan için flaş karar!
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Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Ozan Tufan, 4 Aralık 2017 tarihinde Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor ile oynanan ve 1-1 biten müsabakanın ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
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