Aykut Kocaman'dan şok karar!

Aykut Kocaman, "Kesin ve kesinkes bu sezon tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmayaca\u011f\u0131m. \u00c7al\u0131\u015ft\u0131racak olsayd\u0131m Fenerbah\u00e7e'den sonra gelen teklifleri de\u011ferlendirirdim. Bu dakikadan sonra hi\u00e7bir tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmayaca\u011f\u0131m, bu sezonu bo\u015f ge\u00e7ece\u011fim.",S\u0131k s\u0131k Bodrum'da tatil yapan Kocaman'\u0131n tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmad\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nem boyunca \u0130stanbul'a d\u00f6nmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi ifade edildi.,Fenerbah\u00e7e'den ayr\u0131ld\u0131ktan sonra ad\u0131 bir\u00e7ok tak\u0131mla an\u0131lan ve son olarak \u00c7.Rizespor'la g\u00f6r\u00fc\u015fen Aykut Kocaman karar\u0131n\u0131 verdi.,Tecr\u00fcbeli teknik adam\u0131 daha \u00f6nce Konyaspor istemi\u015fti. Kocaman'a son teklif g\u00f6t\u00fcren tak\u0131m ise \u0130brahim \u00dcz\u00fclmez'le yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmaya haz\u0131rlanan \u00c7aykur Rizespor oldu. ,Ali Ko\u00e7'un ba\u015fkan olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan sar\u0131-lacivertli ekipten g\u00f6nderilen Aykut Kocaman, bu sezon antren\u00f6rl\u00fck yapmayaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.,Aykut Kocaman, Rizespor'la anla\u015famay\u0131nca bu sezon tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmama karar\u0131 ald\u0131. ,.