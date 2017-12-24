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Aykut Kocaman kararını verdi: Yollar ayrılıyor...
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Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Aykut Kocaman'ın, sarı-lacivertli kulüpte önemli kararlar alacağı ileri sürüldü.
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