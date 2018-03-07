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Ramazan
Aykut Kocaman, Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sert sözlerle eleştirdiği kaptan Volkan Demirel ile ilgili kararını verdi.
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