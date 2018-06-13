Ayla, 15 Haziran'da yeniden vizyona girecek

Y\u00f6netmenli\u011fini Can Ulkay'\u0131n \u00fcstlendi\u011fi "Ayla" adl\u0131 film, Ramazan Bayram\u0131 ile Babalar G\u00fcn\u00fcne \u00f6zel olarak 15 Haziran'da yeniden sinemaseverlerle bulu\u015facak.\r\n,Konuya ili\u015fkin yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, T\u00fcrkiye sinema tarihinde bug\u00fcne kadar en fazla izlenen 6'\u0131nc\u0131 film olarak b\u00fcy\u00fck ba\u015far\u0131lara imza atan film, her ya\u015ftan sinemaseveri bir kez daha salonlara \u00e7ekmeyi ama\u00e7l\u0131yor.\r\n,T\u00fcrk\u00e7e, \u0130ngilizce ve Korece olmak \u00fczere 3 dilde \u00e7ekilen, dram t\u00fcr\u00fcndeki filmin yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Dijital Sanatlar Yap\u0131mevi ger\u00e7ekle\u015ftiriyor.\r\n,Filmin oyuncu kadrosunda ise \u0130smail Hac\u0131o\u011flu, Ali Atay, \u00c7etin Tekindor, Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, B\u00fc\u015fra Develi, Esra Dermanc\u0131o\u011flu, Sinem Uslu'nun yan\u0131 s\u0131ra Eric Roberts, Cade Carradine gibi Hollywood oyuncular\u0131 yer al\u0131yor.\r\n,Gitti\u011fi bir\u00e7ok festivalden \u00f6d\u00fclle d\u00f6nen "Ayla", Cape Town Uluslararas\u0131 Film Festivali'nde "En \u0130yi Kurgu", Uluslararas\u0131 Asya Film Festivali'nde "En \u0130yi Film" \u00f6d\u00fcl\u00fc al\u0131rken, 29. Palm Springs Uluslararas\u0131 Film Festivali'nde Festivalin "En \u0130yisi" kategorisine se\u00e7ildi.\r\n,Sedona Uluslararas\u0131 Film Festivali'nde de "En \u0130yi Yabanc\u0131 Film" ve "Festivalin En \u0130yisi" \u00f6d\u00fcl\u00fcn\u00fc alan film, San Diego Sinema Toplulu\u011fu taraf\u0131ndan 2017-2018 sezonunun "En \u0130yi Yabanc\u0131 Filmi"ne, Richmond Uluslararas\u0131 Film Festivali'nde "En \u0130yi Y\u00f6netmen" ve "Y\u00fckselen Y\u0131ld\u0131z" \u00f6d\u00fcl\u00fcne, 51. Houston Worldfest Film Festivali'nde ise "En \u0130yi Yabanc\u0131 Film- Platin Remi" \u00f6d\u00fcl\u00fcne de\u011fer g\u00f6r\u00fcld\u00fc.