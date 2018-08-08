Ayla Çelik, Beyazıt Öztürk ile ilgili gerçeği açıkladı

En yak\u0131n arkada\u015f\u0131 olan Ayla \u00c7elik a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Ayla \u00c7elik, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 magazin program\u0131nda Beyaz'\u0131n ba\u015fka birine ihtiyac\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in evlenemeyece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Ayla \u00c7elik, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 magazin program\u0131nda m\u00fczmin bekar olarak tan\u0131nan yak\u0131n arkada\u015f\u0131 Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn evlenmemesi hakk\u0131nda konu\u015ftu.\r\n\r\n,Ayla \u00c7elik "Beyaz hayatta evlenmez, evlenemez. ,Beyaz daha \u00f6nce evlilikle ilgili \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131: "\u00c7ocuk \u00f6zlemimi arkada\u015flar\u0131m\u0131n \u00e7ocuklar\u0131ndan gideriyorum, ama evlilik olmasa da hayat\u0131mda bir kad\u0131n istiyorum"\r\n\r\n,Yak\u0131n arkada\u015f Beyaz\u0131t \u00d6zt\u00fcrk ve Ayla \u00c7elik, 'Ba\u011fdat' \u015fark\u0131s\u0131na d\u00fcet yaparak g\u00fcndeme gelmi\u015fti.\r\n\r\n,Ekranlar\u0131n sevilen ismi hakk\u0131nda bomba ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,.,Bir ba\u015fkas\u0131na ihtiya\u00e7 duymuyor. K\u0131z arkada\u015flar\u0131 oluyor, ama o kadar" dedi.\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc yaln\u0131z ba\u015f\u0131na o kadar mutlu ve huzurlu ki. \r\n,\u0130\u015fte Beyaz\u0131n evlenmeme sebebi ...