Aylık 1085, 3 aylık ise 1796 lira alabilirsiniz

Ayl\u0131k 1085, 3 ayl\u0131k ise 1796 lira alabilirsiniz... \u0130\u015fte \u015fartlar\u0131,Hasta, engelli ve bak\u0131ma muhta\u00e7 yak\u0131n\u0131 olanlara devlet destek sa\u011fl\u0131yor. Bunun \u00fc\u00e7 \u015fart\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,Hastanede verilecek sa\u011fl\u0131k kurulu raporu i\u00e7in \u00fccret al\u0131nm\u0131yor. Raporda belirlenen engellilik oran\u0131 sonras\u0131 muhta\u00e7l\u0131k de\u011ferlendirmesi yap\u0131l\u0131yor ve engellilik oran\u0131na g\u00f6re belirlenen engelli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flan\u0131yor.\r\n\r\n,Engelli ayl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in ise kaymakaml\u0131klardaki \u2018Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131\u2019na ba\u015fvuru yap\u0131lacak. Vak\u0131ftan al\u0131nan sevkle sa\u011fl\u0131k kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiliyor. ,Bak\u0131m ayl\u0131\u011f\u0131nda gelir \u015fart\u0131 967 lira olurken, engelli ayl\u0131\u011f\u0131 ba\u011flanacak ki\u015fide bu \u015fart 484 lira olarak uygulan\u0131yor. 2018 y\u0131l\u0131nda engelli ayl\u0131\u011f\u0131 almak i\u00e7in ba\u015fvuracak ki\u015filer, di\u011fer \u015fartlar\u0131 sa\u011fl\u0131yorlarsa ve ya\u015fad\u0131klar\u0131 hane i\u00e7indeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen gelir 484 TL\u2019nin alt\u0131ndaysa, engelli ayl\u0131\u011f\u0131 alabilirler.,1 Ocak itibar\u0131yla hanedeki ki\u015fi ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fen gelirin 967 liray\u0131 a\u015fmamas\u0131 en \u00f6nemli \u015fartlardan biri. \u00d6rne\u011fin; 4 ki\u015filik bir haneye ayda 3868 liran\u0131n alt\u0131nda gelir giriyorsa bak\u0131m maa\u015f\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuru yap\u0131labiliyor. ,Evde bak\u0131m maa\u015f\u0131 almak i\u00e7in tam te\u015fekk\u00fcll\u00fc bir hastanenin sa\u011fl\u0131k kurulu taraf\u0131ndan d\u00fczenlenmi\u015f engel oran\u0131n\u0131n en az \u2018y\u00fczde 50\u2019 olan ve \u2018a\u011f\u0131r engelli\u2019 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u2018evet\u2019 yazan rapor gerekiyor. K\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklarda rapor 1-2 y\u0131ll\u0131k veriliyor ve \u2018a\u011f\u0131r engelli\u2019 ibaresi i\u015faretlenmiyor.,Baz\u0131 durumlarda evde bak\u0131m paras\u0131 kesilebiliyor. Bunun nedeni ki\u015finin gelirinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steren ev, araba, arsa gibi mallar olabiliyor. ,Ayr\u0131ca, engellinin sa\u011fl\u0131k kurulu raporunu yenilemesi gerekti\u011fi hallerde de bu yap\u0131lm\u0131yorsa o zaman da her iki kayl\u0131k kesilebiliyor. Ayl\u0131\u011f\u0131 kesilen, raporunu yeniler ve ko\u015fullar\u0131 sa\u011flarsa kesilen maa\u015f\u0131 da geriye d\u00f6n\u00fck alabiliyor.,1085 lira olan evde bak\u0131m paras\u0131 alabilmek i\u00e7in engelli ki\u015finin ikametg\u00e2h\u0131n\u0131n bulundu\u011fu yerdeki \u2018Aile ve Sosyal Politikalar \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne veya varsa \u2018\u0130l\u00e7e M\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine\u2019 ba\u015fvuru yap\u0131l\u0131yor. ,Sigortal\u0131 olarak \u00e7al\u0131\u015fan veya SGK\u2019dan gelir veya ayl\u0131k alan engelliler ayl\u0131k alamazlar. Nafaka ba\u011flanm\u0131\u015f veya ba\u011flanmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olan engelliler de ayl\u0131k alam\u0131yorlar. ,Muhta\u00e7l\u0131kta ise yeme, i\u00e7me, tuvalet, banyo gibi ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 tek ba\u015f\u0131na yerine getirip getirmedi\u011fine bak\u0131l\u0131yor. ,\u015eartlar\u0131 sa\u011flayan ve y\u00fczde 40 ila y\u00fczde 69 engellilik oran\u0131 bulunan engellilere 1197.44 TL, y\u00fczde 70 ve \u00fcst\u00fc engellilik oran\u0131 bulunan ve ba\u015fkas\u0131n\u0131n bak\u0131m\u0131na muhta\u00e7 engellilere ise 1796.17 TL ayl\u0131k ba\u011flan\u0131yor. Bu rakam her y\u0131l de\u011fi\u015fiyor. \u00d6demeler 3 ayda bir yap\u0131l\u0131yor.,1) Gelir kriterlerinin uygun olmas\u0131,\r\n\r\n2) Bak\u0131ma muhta\u00e7l\u0131k kriterinin olmas\u0131, 3) A\u011f\u0131r engelli oldu\u011funu belirten sa\u011fl\u0131k kurulu raporu. Evde bak\u0131m paras\u0131 almak i\u00e7in hane halk\u0131n\u0131n t\u00fcm net geliri toplan\u0131yor ve hane halk\u0131 say\u0131s\u0131na b\u00f6l\u00fcn\u00fcyor. Buna engelli ki\u015fi de dahil.