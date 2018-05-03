Aynı gün aynı hastanede doğdular! 25 yıl sonra olana inanamayacaksınız

ABD'de ayn\u0131 g\u00fcnde ve ayn\u0131 hastanede do\u011fan iki ki\u015fi medyada geni\u015f yer buldu...\r\n,Jamie ve Anthony, y\u0131llar sonra Tinder \u00fczerinden tan\u0131\u015ft\u0131 ve birbirlerini \u00e7ok be\u011fendi.,S\u0131k s\u0131k g\u00f6r\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131ktan sonra Jamie, Anthony'nin e-mail'i olan \u2018Burkette11493'\u00fc g\u00f6rd\u00fc ve bunda bir ipucu oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc.,\u00c7ift, kaderin onlar\u0131 bir araya getirdi\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor ve Barbados'taki balay\u0131ndan d\u00f6nd\u00fcklerinde hayatlar\u0131n\u0131 birlikte s\u00fcrd\u00fcrmek i\u00e7in sab\u0131rs\u0131zlan\u0131yor.\r\n,\u00c7ocukluklar\u0131n\u0131 farkl\u0131 kentlerde ge\u00e7irmi\u015flerdi. Ancak Jamie k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131n hangi kentte do\u011fdu\u011funu merak etmeye ba\u015flad\u0131.\r\n,Jamie Frantz ve Antony Burkett, 25 sene \u00f6nce ayn\u0131 hastanede do\u011fdu ancak farkl\u0131 kentlerde hayatlar\u0131na devam etti., Hayatlar\u0131n\u0131n bir yerde ve bir \u015fekilde kesi\u015fece\u011finin fark\u0131na varmadan...,Kay\u0131tlara bakt\u0131ktan sonra ikisinin de 25 y\u0131l \u00f6nce Louisiana'daki East Jefferson Hastanesi'nde d\u00fcnyaya geldi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Mail adresindeki rakamlar s\u0131radan de\u011fildi... ,Jamie'nin de do\u011fum g\u00fcn\u00fc ayn\u0131 g\u00fcnd\u00fc. Jamie ve Anthony 14 Ocak 1993 tarihinde yani ayn\u0131 g\u00fcnde d\u00fcnyaya geldiklerini fark etti.\r\n,Ayn\u0131 g\u00fcn ayn\u0131 hastanede do\u011fdular! 25 y\u0131l sonra olana inanamayacaks\u0131n\u0131z