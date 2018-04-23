Ayranın faydaları şaşırtıyor

S\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde yan etkisi olmayan bir iki i\u00e7ecekten biri: Ayran!..\r\n,\u0130klim ve Toplum \u0130\u00e7in Uluslararas\u0131 Ara\u015ft\u0131rma Enstit\u00fcs\u00fc uzmanlar\u0131n\u0131n tahminlerine g\u00f6re,bu y\u0131l hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 mevsim normallerinin \u00fczerinde seyredecek. Bu s\u0131cak yaz g\u00fcnlerinde insan v\u00fccudundaki s\u0131v\u0131 dengesinin korumas\u0131 sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Son y\u0131llar\u0131n en s\u0131cak yaz\u0131n\u0131 ya\u015famaya haz\u0131rland\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fu g\u00fcnlerde v\u00fccudun ter yoluyla kaybetti\u011fi su ve mineralin yerine konmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131yan ayran\u0131n, sa\u011fl\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan son derece yararl\u0131 bir i\u00e7ecek oldu\u011fu g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde b\u00fct\u00fcn uzmanlar birle\u015fiyor.,Ayran, \u00f6zellikle i\u00e7eri\u011finde bulunun yo\u011furt bakterileri sayesinde, sindirim sisteminde etkili olan \u00e7ok \u00f6nemli bir i\u00e7ecektir. Hi\u00e7bir yan etkisi olmad\u0131\u011f\u0131 gibi ter yoluyla v\u00fccuttan kaybedilen s\u0131v\u0131n\u0131n sodyum ve klor\u00fcr iyonlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olan ayran ile kar\u015f\u0131lanmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcnd\u00fcr Ayran ayr\u0131ca, v\u00fccudun s\u0131v\u0131 ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 dengelemek ve normal kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in gerekli potasyumu sa\u011flar, kaslar\u0131n kas\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur.,\u0130\u00e7imi leziz, serinletici ve ferahlat\u0131c\u0131 etkisinin yan\u0131nda ayran\u0131n insan sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan faydalar\u0131 saymakla bitmiyor.,Ayran\u0131n, hayli zengin bir i\u00e7eri\u011fe sahip oldu\u011funu belirten Y\u00f6rsan G\u0131da M\u00fchendislerinden Nil\u00fcfer Hakarayan, kalsiyum ve potasyum i\u00e7ermesi nedeniyle \u00f6zellikle kemik ve di\u015flerin olu\u015fumuna olumlu etki yapan ayran\u0131n ayr\u0131ca, A, B12, D, B2 ve B6 vitaminleri ile protein deposu oldu\u011funu kaydetti.,Ayran\u0131n, v\u00fccudun s\u0131v\u0131 dengesinin korunmas\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan da \u00f6nemli bir i\u00e7ecek. Y\u00f6rsan G\u0131da M\u00fchendislerinden Nil\u00fcfer Hakarayan, yaz aylar\u0131nda a\u015f\u0131r\u0131 s\u0131caklar nedeniyle kaybedilen s\u0131v\u0131n\u0131n, yine mutlaka s\u0131v\u0131 t\u00fcketimiyle geri kazan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini ve bu s\u0131v\u0131n\u0131n sodyum ve klor\u00fcr iyonlar\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan zengin olmas\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6nem ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.,Ayran\u0131n elektrolit y\u00f6n\u00fcnden de olduk\u00e7a zengin bir i\u00e7ecek. Ayran ayr\u0131ca, ba\u011f\u0131rsak floras\u0131n\u0131n stabilitesini art\u0131r\u0131yor ve d\u00fczenliyor. Sindirim sistemindeki olumsuzluklar\u0131n giderilmesine yard\u0131mc\u0131 oluyor. Bir\u00e7ok sindirim bozuklu\u011fu \u00fczerinde tedavi edici etki yapar. V\u00fccudun s\u0131v\u0131 ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 dengelemek ve normal kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in gerekli olan potasyumu sa\u011flar. Ayr\u0131ca ayran triptofan i\u00e7ermesi vesilesi ile sakinle\u015ftirici etkiye sahip olup antistres besinleri listesinin ilk s\u0131ralar\u0131nda yer almaktad\u0131r.,