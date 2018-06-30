Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses hakkında konuştu

\u0130brahim Tatl\u0131ses'in 20 y\u0131ll\u0131k beraberli\u011finin ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 birle\u015ftirdi\u011fi Ay\u015feg\u00fcl Y\u0131ld\u0131z, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Ay\u015feg\u00fcl Y\u0131ld\u0131z, \u0130brahim Tatl\u0131ses ile 20 y\u0131ll\u0131k birlikteli\u011fin sonunda hayatlar\u0131n\u0131 birle\u015ftirmi\u015fti. ,\u00dcnl\u00fc ikili daha sonra y\u00fcr\u00fcmeyen evliliklerini bitirme karar\u0131 ald\u0131lar. Ay\u015feg\u00fcl Y\u0131ld\u0131z, biten evlili\u011fi ile ilgili \u00e7arp\u0131c\u0131 itiraflarda bulundu.\r\n\r\n,Posta'ya verdi\u011fi rop\u00f6rtajda \u0130brahim Tatl\u0131ses ile olan ili\u015fkisi hakk\u0131nda uzun a\u00e7\u0131klamalar yapan Ay\u015feg\u00fcl Y\u0131ld\u0131z, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131yla \u015fu andaki ba\u011f\u0131n\u0131n sadece k\u0131z\u0131 Elif Ada oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131z, "Y\u00fcr\u00fcmeyince y\u00fcr\u00fcm\u00fcyor. Baz\u0131 \u015feyler zamanla bitiyor. \u00c7ok sab\u0131rl\u0131 bir insan\u0131m, ona fazla g\u00fcvenildi. "Limit dolmak \u00fczere, yapma" diyorum. Ama kar\u015f\u0131 taraf bl\u00f6f yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131 zannediyor. "Nas\u0131lsa beni b\u0131rakmaz" diyor. Ama sabr\u0131m bitince bende film kopuyor. O saatten sonra ne arkada\u015f, ne dost, ne e\u015f... Hi\u00e7bir \u015fey oluyorum bir anda. \u0130brahim Bey art\u0131k sadece \u00e7ocu\u011fumun babas\u0131. Arkada\u015f\u0131m de\u011fil, dostum de\u011fil" dedi.,.