Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev bu ak\u015fam telefonda g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. \r\n,.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kaynaklar\u0131ndan edinilen bilgiye g\u00f6re, Azerbaycan Cumhurba\u015fkan\u0131 Aliyev, Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019\u0131 se\u00e7im dolay\u0131s\u0131yla tebrik eden ilk lider oldu. \r\n,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan\u2019a tebriklerini ileten Aliyev\u2019in, hen\u00fcz kesin sonu\u00e7lar a\u00e7\u0131klanmam\u0131\u015f olsa da a\u00e7\u0131lan sand\u0131klar neticesinde se\u00e7imin galibinin \u015fimdiden belli oldu\u011funa dikkati \u00e7ekti\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n