Azerbaycan'dan tüm dünyaya uyarı: Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır

Azerbaycan Milletvekili Ganire Pa\u015fayeva Hatay'\u0131n Belen il\u00e7esinde Azerbaycan Caddesi ve Da\u011fl\u0131k Karaba\u011f Park\u0131 d\u00fczenlenen t\u00f6rende konu\u015ftu. ,Azerbaycan Milletvekili Ganire Pa\u015fayeva,' 'T\u00fcrkiye'nin d\u00fc\u015fman\u0131 bizim d\u00fc\u015fman\u0131m\u0131z, Azerbaycan'\u0131n d\u00fc\u015fman\u0131 da T\u00fcrkiye'nin d\u00fc\u015fman\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye'nin g\u00fcc\u00fc bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz, bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz de T\u00fcrkiye'nin g\u00fcc\u00fcd\u00fcr. O y\u00fczden birli\u011fimizi daha da art\u0131raca\u011f\u0131z ki bu b\u00f6lgede daha da huzurlu olal\u0131m.'' dedi.\r\n\r\n,Birlikte \u00e7al\u0131\u015farak zafere ula\u015facaklar\u0131n\u0131 dile getiren Pa\u015fayeva, "Nuri Pa\u015fa'n\u0131n ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda Kafkas \u0130slam Ordusu Azerbaycan Cumhuriyeti kurulu\u015flar\u0131n\u0131n davetiyle geldiler. Birlik ve beraberlik i\u00e7erisinde o soyk\u0131r\u0131mlar durduruldu. Bak\u00fc i\u015fgalden kurtar\u0131ld\u0131 ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin payitaht\u0131 Bak\u00fc oldu. Bu yolda bir\u00e7ok \u015fehitlerimiz oldu." diye konu\u015ftu.\r\n,"Da\u011fl\u0131k Karaba\u011f sadece Azerbaycan'\u0131n de\u011fil Azerbaycan kadar T\u00fcrkiye'nin de meselesidir. Biz bu meselede her zaman topraklar\u0131m\u0131z\u0131n i\u015fgalden azat olunmas\u0131nda da birlik ve beraberlik i\u00e7inde \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz." diyen Pa\u015fayeva, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,\r\n"Vatan co\u011frafyam\u0131z\u0131n her taraf\u0131ndan Hatay'dan, Edirne'ye, Kars'tan, \u0130stanbul'a kadar dedelerimiz oras\u0131 bizim vatan\u0131m\u0131z ac\u0131 \u00e7eken bizim insan\u0131m\u0131zd\u0131r bilinciyle gelmi\u015fler ve hayatlar\u0131n\u0131 da feda etmi\u015fler. \u00c7anakkale'ye zor g\u00fcnlerimizde buralara gelen y\u00fczlerce Azerbaycanl\u0131 dedelerimiz ve Azerbaycan'a giden dedelerimiz karde\u015flik esas\u0131n\u0131 ortaya koymu\u015flar.\r\n\r\n,\r\nBa\u015fkan Recep Tayyip Erdo\u011fan'n\u0131n Azerbaycan'da verdi\u011fi mesajlar\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu vurgulayan Pa\u015fayeva, "T\u00fcrkiye'nin d\u00fc\u015fman\u0131 bizim de d\u00fc\u015fman\u0131m\u0131z, Azerbaycan'\u0131n d\u00fc\u015fman\u0131 da T\u00fcrkiye'nin d\u00fc\u015fman\u0131d\u0131r. T\u00fcrkiye'nin g\u00fcc\u00fc bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz, bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz de T\u00fcrkiye'nin g\u00fcc\u00fcd\u00fcr. O y\u00fczden birli\u011fimizi daha da art\u0131raca\u011f\u0131z ki bu b\u00f6lgede daha da huzurlu olal\u0131m. Haks\u0131zl\u0131klara ve adaletsizliklere kar\u015f\u0131 daha g\u00fc\u00e7l\u00fc ad\u0131mlar atarak \u00fczerimizde oynanan b\u00fcy\u00fck oyunlar\u0131 durduraca\u011f\u0131z." ifadesini kulland\u0131.