Azerbaycan ordusu bir Ermeni askerini esir aldı

Azerbaycan ordusunun kay\u0131p vermedi\u011fi kaydedildi.\r\n,Azerbaycan ordusunun s\u0131n\u0131rda \u00e7\u0131kan \u00e7at\u0131\u015fmada Ermenistan ordusundan bir askeri esir ald\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,\u00c7at\u0131\u015fmada Ermeniler kay\u0131p vererek geri \u00e7ekilirken, Ermeni ke\u015fif birli\u011finden Karen Kazaryan isimli askerin esir al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Azerbaycan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, sabah saatlerinde s\u0131n\u0131r hatt\u0131n\u0131n Qazah b\u00f6lgesinde Azerbaycan mevzilerini ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan Ermeni ke\u015fif ve sabotaj birli\u011fi ile Azerbaycan askerleri aras\u0131nda \u00e7at\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n