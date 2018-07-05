Azerbaycan ordusunun geniş kapsamlı tatbikatı sürüyor

Karde\u015f Azerbaycan ordusu harekete ge\u00e7ti.,.,Ermenistan'\u0131 titreten b\u00fcy\u00fck bir tatbikata ba\u015flayan Azerbaycan ordusu, her daim g\u00f6reve haz\u0131r oldu\u011funu kan\u0131tl\u0131yor. ,Azerbaycan ordusunun 20 bin askerin kat\u0131l\u0131m\u0131yla ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 geni\u015f kapsaml\u0131 tatbikatta temsili d\u00fc\u015fman hedeflerine at\u0131\u015flar ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n,Azerbaycan Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Cumhurba\u015fkan\u0131 \u0130lham Aliyev'in onaylad\u0131\u011f\u0131 plana g\u00f6re, 2 Temmuz'da ba\u015flat\u0131lan tatbikat\u0131n at\u0131\u015f a\u015famas\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n,Tatbikatta 20 bin asker, 120 tank ve z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7, 200'den fazla f\u00fcze ve top sistemi, 30 u\u00e7ak ve helikopterin yer ald\u0131\u011f\u0131 bilgisi payla\u015f\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, tatbikatta, temsili d\u00fc\u015fman hedeflerine sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi\u011fi, hedeflerin imha edildi\u011fi kaydedildi.\r\n,Azerbaycan ordusunun yeni silahlar\u0131n\u0131n da denendi\u011fi tatbikat, 6 Temmuz'a kadar devam edecek.