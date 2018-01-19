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Türkiye Gazetesi

Azez halkından Afrin harekâtına destek

Azez halkından Afrin harekâtına destek
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Suriye'nin Türkiye sınırında Kilis ilinin karşısında yer alan Azez ilçesinde yaşayan halk, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'e operasyon düzenleyerek bölgeyi terör örgütü PYD/PKK'dan temizlemesini istedi.

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