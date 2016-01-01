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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tarihi teklif!
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Fenerbahçe`de Aziz Yıldırım Seçimli Genel Kurul`da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım`ın konuşmasından satır başları:
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