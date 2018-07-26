Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: Yazıklar olsun

Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7, Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m y\u00f6netimini su\u00e7layarak, "Bor\u00e7 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n dedi\u011fi gibi 400 milyon Euro de\u011fil, 621 milyon Euro" demi\u015fti. ,Ko\u00e7, b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc 2023 y\u0131l\u0131na kadar olmak \u00fczere bir milyar 360 milyon liral\u0131k gelirlerinin temlikli oldu\u011funu dile getirmi\u015f, kul\u00fcb\u00fcn t\u00fcm gayrimenkullerinin ipotekli oldu\u011funu kaydetmi\u015fti.,Ko\u00e7'un s\u00f6zlerinden sonra g\u00f6zler Fenerbah\u00e7e eski ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'a \u00e7evrildi. ,Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n Ali Ko\u00e7'un a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sonra yak\u0131n \u00e7evresiyle durum de\u011ferlendirmesi yapt\u0131\u011f\u0131 ve Ali Ko\u00e7'a tepki g\u00f6sterdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Takvim gazetesinde yer alan habere g\u00f6re; Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yak\u0131n \u00e7evresine, "Biz borsaya a\u00e7\u0131k bir \u015firketiz. Her \u015feyimiz kay\u0131t alt\u0131nda. ,Bizi SPK, UEFA, TFF, vergi daireleri tek tek inceliyor. Bir \u00e7\u00f6p alsak SPK'ya bildirmemiz gerekiyor. \u00dclker ile yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z anla\u015fmay\u0131 bile gelir yerine bor\u00e7 olarak g\u00f6steriyorlar. Yaz\u0131klar olsun. Taraftar\u0131 bana kar\u015f\u0131 k\u0131\u015fk\u0131rtmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar. Bizim her \u015feyimiz belgeli. Gizli kapakl\u0131 bir \u015fey yok. Yak\u0131nda her\u015feyi tek tek a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131m" dedi\u011fi ifade edildi.