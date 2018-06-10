Aziz Yıldırım kovdu Ali Koç geri getiriyor

Yanal'\u0131n \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 tak\u0131mlara cesur futbol oynatmas\u0131, h\u00fccumu \u00f6n plana almas\u0131 nedeniyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n,2013-14 sezonunda Fenerbah\u00e7e'yi \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Ersun Yanal, sezonu \u015fampiyon tamamlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ancak yeni sezon ba\u015flamadan '\u00f6zel sebepler' gerek\u00e7e g\u00f6sterilerek d\u00f6nemin ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m taraf\u0131ndan g\u00f6revine son verildi.\r\n,Fotoma\u00e7'\u0131n haberine g\u00f6re Fenerbah\u00e7e'de eski ba\u015fkan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n tak\u0131mdan g\u00f6nderdi\u011fi ismi yeni ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 geri getiriyor.\r\n,Yanal'\u0131n kovulmas\u0131 sar\u0131-lacivertli taraftarlardan tepki alm\u0131\u015ft\u0131. Ali Ko\u00e7'un radar\u0131nda bulunan ve en son Trabzonspor'u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Yanal \u015fu anda bo\u015fta. \r\n,Fenerbah\u00e7e'de teknik direkt\u00f6r adaylar\u0131 aras\u0131na Ersun Yanal da eklendi. Tecr\u00fcbeli hocan\u0131n isminin ba\u015fkan Ali Ko\u00e7 ile sportif direkt\u00f6r Damien Comolli'nin yapt\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da masaya geldi\u011fi bildirildi.\r\n