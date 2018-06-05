Aziz Yıldırım ortaya çıktı!

Fenerbah\u00e7e'de Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ve Ali Ko\u00e7 aras\u0131nda ge\u00e7en ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7iminin ard\u0131ndan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, kesin sonu\u00e7lar\u0131 beklemeden kongreyi terk etmi\u015fti.,Oylar\u0131n say\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada Ali Ko\u00e7'un \u00f6nde oldu\u011funu \u00f6\u011frenen ve stattan erkenden ayr\u0131lan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m ortaya \u00e7\u0131kt\u0131...\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e Kul\u00fcb\u00fc'nde 1998 y\u0131l\u0131ndan bu yana ba\u015fkanl\u0131k g\u00f6revinde bulunan ve son se\u00e7imi kaybeden Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fcn kul\u00fcpteki odas\u0131n\u0131 bo\u015faltt\u0131. \r\n\r\n,Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n g\u00f6revlendirdi\u011fi isimler d\u00fcn kul\u00fcp binas\u0131ndaki odas\u0131ndaki t\u00fcm e\u015fyalar\u0131n\u0131 ara\u00e7larla ta\u015f\u0131d\u0131. \r\n\r\n,Eski ba\u015fkan kul\u00fcp \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131yla vedala\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kul\u00fcpten ayr\u0131ld\u0131. (Yeni \u015eafak)