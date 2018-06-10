Aziz Yıldırım yeni uğraşını buldu

Ba\u015fkanl\u0131k koltu\u011funu Ali Ko\u00e7'a kapt\u0131ran sar\u0131-lacivertlilerin efsane ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yeni u\u011fra\u015f\u0131 belli oldu. ,Eski y\u00f6netici \u00d6nder F\u0131rat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n da yer ald\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n,Yeni u\u011fra\u015f\u0131 gezmek olan Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m, bu kez ba\u015fka bir mekanda g\u00f6r\u00fcld\u00fc. \r\n,1998'den 2018'e kadar tam 20 y\u0131l Fenerbah\u00e7e'de ba\u015fkanl\u0131k yaparak ad\u0131n\u0131 kul\u00fcp tarihine yazd\u0131rmay\u0131 ba\u015faran Y\u0131ld\u0131r\u0131m, 3 Haziran'daki se\u00e7imi kaybederek koltu\u011funu Ko\u00e7'a devretmi\u015fti.\r\n,Se\u00e7im sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 beklemeden stattan ayr\u0131lan Y\u0131ld\u0131r\u0131m, ilk kez k\u0131z\u0131 Yaz ve yak\u0131n dostlar\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenmi\u015fti.\r\n