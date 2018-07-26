B36 Torshavn 0-2 Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle | Torshavn Beşiktaş skoru özeti VİDEO

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk m\u00fccadelesinde Be\u015fikta\u015f, b\u00fcy\u00fck avantaj elde etti. 8. dakikada Jeremain Lens'in buldu\u011fu golle 1-0 \u00f6ne ge\u00e7en Be\u015fikta\u015f, 26. dakikada G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn \u015f\u0131k gol\u00fcyle skoru 2-0'a getirdi.,Rakibine kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck \u00fcst\u00fcnl\u00fck kuran siyah beyazl\u0131lar bir\u00e7ok f\u0131rsat\u0131 da de\u011ferlendiremedi.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n Vodafone Park'ta B36 Torshavn ile yapaca\u011f\u0131 r\u00f6van\u015f m\u00fccadelesi 2 A\u011fustos Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc oynanacak,Ma\u00e7\u0131n \u00f6zeti ve golleri burada...,Be\u015fikta\u015f'\u0131n rahat bir galibiyet elde etti\u011fi B36 Torshavn ma\u00e7\u0131 \u00f6zeti ve golleri sizlerle bulu\u015fuyor..\r\n,.,<p><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/tr.beinsports.com" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><strong>MA\u00c7IN \u00d6ZET\u0130 VE GOLLER\u0130 \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n,UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda Be\u015fikta\u015f, B36 Torshavn ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.