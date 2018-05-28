Baba oğul birbirine sarıldı... Kamyonun kupasında dehşet

Bursa\u2019da ya\u015fanan heyelan felaketinde sel sular\u0131na kap\u0131lan ve sonras\u0131nda topra\u011fa g\u00f6m\u00fclen kamyonun s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 deh\u015fet anlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. ,Sel an\u0131nda mahsur kald\u0131klar\u0131 kamyonun suya set olu\u015fturdu\u011funu bu nedenle arkalar\u0131nda bulunan ara\u00e7lar\u0131n daha kolay kurtuldu\u011funu belirten Sinan Akan,"Bizim kamyon sel sular\u0131na tampon yapmasayd\u0131, arkada ki ara\u00e7larda 4-5 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybedebilirdi. Sel sular\u0131 o kadar h\u0131zl\u0131yd\u0131 ki anlamad\u0131k \u00fczerimizdeki k\u0131yafetleri bile s\u00f6k\u00fcp ald\u0131. Pantolonumun cebinde 5 bin lira para vard\u0131, o da selde gitti. Biz ma\u011fduruz kamyonum perte d\u00f6nd\u00fc, kamyonu yoldan kald\u0131r diyorlar \u00e7al\u0131\u015fmayan kamyonu nas\u0131l \u00e7ekebilirim. Devletimizden yard\u0131m bekliyoruz" diye konu\u015ftu.,Olaydan iki g\u00fcn sonra toprak alt\u0131ndan \u00e7\u0131kar\u0131lan kamyonun s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fc \u0130HA ekibi buldu. Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 deh\u015fet dakikalar\u0131n\u0131 anlatan Sinan Akan, \u201cCuma g\u00fcn\u00fc saat 4-5 aras\u0131 heyelan\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgeden ge\u00e7mekteydik. Hava simsiyah yer yerinden oynuyor. Heyelan\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgede selden iki ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. Onlar \u00e7arp\u0131\u015f\u0131nca durdu bizde arkas\u0131nda durmak zorunda kald\u0131k. Bu iki ara\u00e7tan bir tanesi aniden artan sel sular\u0131ndan kurtuldu bir tanesi ise kenarda kald\u0131. Sel biranda o kadar h\u0131zl\u0131 akmaya ba\u015flad\u0131 ki selin ortas\u0131nda mahsur kald\u0131k. Da\u011fdan ta\u015f, toprak, a\u011fa\u00e7 ne varsa gelmeye ba\u015flad\u0131. 200 kiloluk bir domuz da geldi. Ben "inek geldi" sand\u0131m. Birde bakt\u0131m ki canl\u0131 domuz, arac\u0131n kap\u0131lar\u0131 sel deneniyle a\u00e7\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in kamyonun i\u00e7inde oturduk. Bakt\u0131k ki arac\u0131n i\u00e7inde bo\u011fulaca\u011f\u0131z arac\u0131n cam\u0131n\u0131n birini patlatt\u0131k. Bu arada su seviyesi iyice artt\u0131 ben su yuttum bo\u011fuluyorum sand\u0131m. Babam kendini kamyonun kupas\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcne ald\u0131. Benim ise baca\u011f\u0131m kamyonun i\u00e7ine dolan ta\u015flar\u0131n i\u00e7ine s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. \u00c7\u0131kmakta zorland\u0131m. Zar zor kamyonun \u00fcst\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131m" dedi.\r\n,\u0130ki g\u00fcn \u00f6nce Uluda\u011f'da \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 Bursa Orhaneli karayolunda heyelan ve sel meydana gelmi\u015f, vadilerden akan su ve toprak deh\u015feti ya\u015fatm\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ok say\u0131da ara\u00e7 sulara g\u00f6m\u00fcl\u00fcrken, Do\u011fanc\u0131 K\u00f6y\u00fc de sel sular\u0131 ve \u00e7amurun alt\u0131nda kalm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n\r\n\r\n,Akan s\u00f6zlerini \u015fu \u015fekilde s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc, "Bize kimsenin yakla\u015fmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn de\u011fildi. Sel sular\u0131 o kadar h\u0131zland\u0131 ki sular kamyonun boyunu a\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Babamla bir birimize kitlenip 30 dakika sel sular\u0131na kar\u015f\u0131 durduk. Direncimiz d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131. Dedim "Yarabbi oru\u00e7lu olarak \u00f6leceksek biran \u00f6nce \u00f6lelim". "Kalacaksak kurtar bizi Allah'\u0131m" diye dua ettim. G\u00f6zlerim kararmaya ba\u015flad\u0131. Biraz daha bekledik \u00fcst\u00fcm\u00fcz\u00fc a\u015fan su azal\u0131nca kurtulduk."\r\n,70 ya\u015f\u0131ndaki Ha\u015fim Akan ve kamyonu kullanan 32 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Sinan Akan 16 TJ 757 plakal\u0131 kamyonlar\u0131yla sel felaketine tam da olay\u0131n merkezinde yakalanm\u0131\u015ft\u0131. Orhaneli'den Bursa'ya babas\u0131yla birlikte yonca getiren 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Sinan Akan, kamyonun kupas\u0131na \u00e7\u0131k\u0131p birbirlerine sar\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131 ve kurtar\u0131lmay\u0131 beklediklerini s\u00f6yledi.\r\n\r\n