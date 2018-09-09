Babasını öldürüp bu notu bıraktı!

Olay, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde, Gaziantep Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. ,Madde ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011fu ileri s\u00fcr\u00fclen G\u00f6khan D., eve gelip, babas\u0131 Hilmi D. ile hen\u00fcz bilinmeyen nedenle tart\u0131\u015ft\u0131. ,Baba- o\u011fulun tart\u0131\u015fmas\u0131, k\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcy\u00fcp, kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc. ,Bu s\u0131rada G\u00f6khan D., evde bulunan t\u00fcfe\u011fi al\u0131p, babas\u0131na ate\u015f ederek, ka\u00e7t\u0131. ,Silah sesini duyanlar\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine \u00e7ok say\u0131da polis ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. ,Emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fclen ve evli oldu\u011fu belirtilen G\u00f6khan D.'nin, babas\u0131n\u0131 t\u00fcfekle vurduktan sonra sosyal medya hesab\u0131ndan 'Herkese elveda cezaevine' notuyla kendi foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u00d6te yandan Hilmi D.'nin cenazesi, Adli T\u0131p Kurumu'ndaki otopsinin ard\u0131ndan yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan al\u0131n\u0131p, topra\u011fa verildi.,\u0130hbarla gelen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, a\u011f\u0131r yaral\u0131 Hilmi D.'yi ambulansla Gaziantep \u00dcniversitesi \u015eahinbey Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Acil serviste m\u00fcdahale edilen Hilmi D., doktorlar\u0131n t\u00fcm m\u00fcdahalelerine ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olay sonras\u0131 ka\u00e7an G\u00f6khan D.'yi k\u0131sa s\u00fcrede yakalayarak, g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.