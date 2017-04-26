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SPOR
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Barton'a 18 ay futboldan men cezası
DÜNYA
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İran TSK'nın operasyonundan rahatsız oldu
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Tanker otomobili yok etti, 2 kişi feci şekilde can verdi
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STK'lardan İngiliz hükümetine 'mülteci' çağrısı
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ByLock kullanan eski polisler tutuklandı
YAŞAM
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Anne oğuldan Mehmetçik Vakfına 3 daire
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Akdağ: 'Hareketsiz kalmaya devam eden bir toplum olursa...'
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan pilotları kabul etti
SAĞLIK
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Elektronik sigara gençleri hızla bağımlı yapıyor
GÜNDEM
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TSK, Suriye'de PYD mevzilerini vurdu!
SAĞLIK
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Havalar ısınıyor bağırsaklar tehlikede
EKONOMİ
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İnternetten alışverişte yeni dönem başlıyor
YAŞAM
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Akçakoca sahiline ölü yunuslar vurdu
GÜNDEM
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ABD'li komutanın yanındaki isim bakın kim çıktı!
GÜNDEM
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Büyük operasyonda ele geçirildi!
GÜNDEM
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Türkiye'den ilk adım! Katılmayacaklar
YAŞAM
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Kuzuyu yapay rahimde büyüttüler!
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Euro 2016
15 TEMMUZ
Bacağını ters diktiler!
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Geçirdiği trafik kazası sonucu Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Fevzi Aktaş'ın, sol bacağının uyluk kısmında kırıklar ve enfeksiyon oluştuğu saptandı.
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