Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor

Devre aras\u0131nda 16 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda Premier Lig ekibi Stoke City'ye sat\u0131lan Badou Ndiaye, yeni sezonda Galatasaray formas\u0131 giyecek.,Transfer listesini haz\u0131rlarken UEFA\u2019dan gelecek b\u00fct\u00e7e k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131 dikkate alan teknik direkt\u00f6r Fatih Terim, 1 numaraya Badou Ndiaye\u2019yi koydu.\r\n\r\n,H\u00fcrriyet'in haberine g\u00f6re; Tecr\u00fcbeli \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n y\u00f6netime, \u201cNdiaye bizde \u00e7ok i\u015f yapar ve orta sahadaki problemlerimizi \u00e7\u00f6zer\u201d dedi\u011fi belirtildi. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, Terim\u2019in bu s\u00f6zlerinin ard\u0131ndan Senegalli futbolcuyu tekrar kadroya katmak i\u00e7in giri\u015fimlerini h\u0131zland\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Futbolcunun kul\u00fcb\u00fc Stoke City\u2019ye 1 y\u0131ll\u0131k kiralama teklifini g\u00f6nderen sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 y\u00f6netim, Badou Ndiaye\u2019ye de ge\u00e7en sezon Galatasaray\u2019a imza att\u0131\u011f\u0131nda ald\u0131\u011f\u0131 2 milyon 750 bin euroyu \u00f6nerdi.\r\n\r\n,Galatasaray, UEFA\u2019n\u0131n Finansal Fair Play Kriterleri nedeniyle transferde bir tak\u0131m k\u0131s\u0131tlamalara maruz kalaca\u011f\u0131 i\u00e7in yeni sezonun kadrosunu olu\u015ftururken bonservisi elinde olan futbolcular\u0131 tercih edecek. Bunun yan\u0131 s\u0131ra da kiralama y\u00f6ntemine ba\u015fvurulacak.\r\n\r\n,Stoke City Premier Lig\u2019den d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7in Ndiaye de tak\u0131mdan ayr\u0131lmak istiyor. Oynad\u0131\u011f\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede Galatasaray taraftar\u0131n\u0131n g\u00f6nl\u00fcn\u00fc \u00e7elen 27 ya\u015f\u0131ndaki Ndiaye, ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun devre aras\u0131nda \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fcne 16 milyon euroya sat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nSenegalli futbolcunun sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcbe yeniden d\u00f6nmek istedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Transferin k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7erisinde a\u00e7\u0131klanmas\u0131 bekleniyor.