Badou Ndiaye sürprizi ortaya çıktı!

Devre aras\u0131nda Galatasaray'dan ayr\u0131l\u0131p Premier Lig ekibi Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye i\u00e7in yeni bir transfer iddias\u0131 ortaya at\u0131ld\u0131. ,Senegal bas\u0131n\u0131nda yer alan habere g\u00f6re tak\u0131m\u0131yla k\u00fcme d\u00fc\u015fme \u00fcz\u00fcnt\u00fcs\u00fc ya\u015fayan Ndiaye, Arsenal ve Be\u015fikta\u015f'\u0131n transfer g\u00fcndeminde.\r\n\r\n,West Ham United ve Galatasaray'\u0131n da bu transfer i\u00e7in nab\u0131z yoklad\u0131klar\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,Cheikhou Kouyate'ye alternatif arayan West Ham onun bo\u015flu\u011funu Ndiaye ile doldurmay\u0131 planl\u0131yor. \r\n\r\n,Galatasaray, Ndiaye'nin sat\u0131\u015f\u0131ndan 16 milyon euro gelir elde etmi\u015fti.\r\n\r\n,Stoke City sat\u0131\u015f halinde Galatasaray'a kardan %15 \u00f6deme yapacak. \r\n\r\n,Premier Lig'de 13 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan 27 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu 2 gol 1 asistlik bir performans sergilemi\u015fti. (Ajansspor),.