Badou Ndiaye yeniden Süper Lig'de!

Gelecek sezon \u015eampiyonlar Ligi'nde m\u00fccadele edecek olan Galatasaray, ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun devre aras\u0131nda Stoke City'ye satt\u0131\u011f\u0131 Badou Ndiaye'yi 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralad\u0131.\r\n,S\u00fcper Lig \u015fampiyonu Galatasaray, transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken, \u00e7ok \u00f6nemli bir hamleye imza att\u0131.\r\n\r\n,Ndiaye S\u00fcper Lig'e geri d\u00f6n\u00fcyor! \u0130\u015fte yeni tak\u0131m\u0131...,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, ge\u00e7ti\u011fimiz sezonun devre aras\u0131nda \u0130ngiliz ekibi Stoke City'ye 16 milyon Euro bonservisle satt\u0131\u011f\u0131 Badou Ndiaye'yi 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kiralad\u0131. ,Ge\u00e7en sezon Premier Lig'den d\u00fc\u015fen \u0130ngiliz ekibinde mutsuz olan 27 ya\u015f\u0131ndaki oyuncunun, \u015eampiyonlar Ligi fakt\u00f6r\u00fcn\u00fcn de etkisiyle Galatasaray'a tekrar d\u00f6nmek i\u00e7in \u0131srarc\u0131 oldu\u011fu, Stoke City y\u00f6netiminin de bu transfere sonunda onay verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Ndiaye'nin kul\u00fcb\u00fcyle aradaki ufak p\u00fcr\u00fczlerin giderilmesinin ard\u0131ndan birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7inde tak\u0131ma kat\u0131lmas\u0131 bekleniyor.,.