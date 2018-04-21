BAE, Somali'de savaş çıkarmak istiyor

Son d\u00f6nemde Birle\u015fik Arap Emirlikleri (BAE)'nin Mogadi\u015fu h\u00fck\u00fbmetine kar\u015f\u0131 ad\u0131mlar\u0131 tepki toplarken, Somali'nin Katar krizinde tarafs\u0131z rol oynamas\u0131 ve T\u00fcrkiye ile yak\u0131n ili\u015fkileri BAE'yi farkl\u0131 yollara itiyor. \r\n,\u0130ran merkezli Tasnim Haber Ajans\u0131'n\u0131n haberine g\u00f6re Somalili milletvekili ve Parlamento D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Komisyonu \u00fcyesi Muhammed \u00d6mer Talha yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Somali ile BAE aras\u0131ndaki krizin Katar ile ya\u015fanan gerginlik ve Somali'de bir T\u00fcrk \u00fcss\u00fcn\u00fcn kurulmas\u0131 sonras\u0131nda patlak verdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Sehn Ara\u015ft\u0131rma Merkezi'nde siyasi analist Said Ali, BAE ile Somali aras\u0131ndaki gerginli\u011fin kriz \u00f6ncesine uzand\u0131\u011f\u0131n\u0131, Abu Dabi'nin \u00f6zerk b\u00f6lgeler ve n\u00fcfuz sahibi \u015fahsiyetlerle kurdu\u011fu ili\u015fkiler kanal\u0131yla Somali'nin i\u00e7 i\u015flerine kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.\r\n,T\u00fcrkiye'nin b\u00f6lgedeki istikrarl\u0131 duru\u015fu baz\u0131 \u00fclkeleri rahats\u0131z etmeye devam ediyor. Son olarak BAE'nin T\u00fcrkiye'ye yak\u0131nl\u0131\u011f\u0131 ile bilinen Somali'yi \u00f6zerk b\u00f6lgelerde \u00e7at\u0131\u015fmalar ba\u015flatarak yeni bir sava\u015f\u0131n ortas\u0131na atma planlar\u0131 kurdu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Talha, Somali'nin de aralar\u0131nda bulundu\u011fu baz\u0131 Afrika Boynuzu \u00fclkelerinin tavr\u0131n\u0131n, K\u00f6rfez \u00fclkeleriyle olan ili\u015fkilere yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade etti. Muhammed \u00d6mer Talha, BAE\u2019nin Katar krizinde tarafs\u0131z kalan \u00fclkelerin \u00f6zerk b\u00f6lgelerine y\u00f6nelerek destek dev\u015firmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. Talha, BAE\u2019nin \u00f6zerk b\u00f6lge liderleriyle ileti\u015fime ge\u00e7mesiyle hem merkez\u00ee h\u00fck\u00fbmetlerin tarafs\u0131z tav\u0131rlar\u0131n\u0131 etkilemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 hemde bu b\u00f6lgelerde krizi alevlendirmeyi ama\u00e7lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,\u00d6te yandan ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda BAE ve Somali aras\u0131nda baz\u0131 anla\u015fmalar iptal edilmi\u015fti. Somali y\u00f6netimi BAE'nin bu \u00fclkenin i\u00e7i\u015flerine kar\u0131\u015fmas\u0131na tepki g\u00f6sterirken, yine ge\u00e7ti\u011fimiz haftalarda Mogadi\u015fu'ya inen para dolu bir BAE u\u00e7a\u011f\u0131na el konulmu\u015ftu.\r\n,BAE'nin 15 Temmuz 2016'daki hain darbe giri\u015fimindeki rol\u00fc de h\u00e2l\u00e2 tart\u0131\u015f\u0131lan bir ba\u015fka konu.