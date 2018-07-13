Bafra’da yetişen domates tüketicinin imdadına yetişti

T\u00fcketicilere m\u00fcjdeli haber! Fiyat\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015fecek...,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlerde \u00fclke genelinde zam \u015fampiyonu olan ve kilo fiyat\u0131 4 ila 7 liradan sat\u0131\u015fa sunulan domates, tarla \u00fcr\u00fcnlerinin \u00e7\u0131kmas\u0131yla birlikte yar\u0131 fiyat\u0131na d\u00fc\u015fecek.,Samsun Ziraat Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Hasan T\u00fct\u00fcnc\u00fc, Bafra ovas\u0131nda yeti\u015fen yerli tarla domateslerinin \u00e7\u0131kmas\u0131yla birlikte, domates fiyatlar\u0131n\u0131n yar\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015fece\u011fini s\u00f6yledi. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlerde domates, salatal\u0131k ve patates fiyatlar\u0131nda patlama ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7eken T\u00fct\u00fcnc\u00fc, \u201cGe\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlerde domates fiyatlar\u0131nda bir hayli art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. ,\u00d6zellikle se\u00e7im \u00f6ncesinde domates, salatal\u0131k ve patates gibi \u00fcr\u00fcnler zam \u015fampiyonu oldu. Ancak \u015fu anda Samsun\u2019un en verimli ovas\u0131 olan Bafra ovas\u0131nda yerli domates \u00fcretim zaman\u0131 ba\u015flad\u0131. Ovam\u0131zdan \u00e7\u0131kacak olan domates ile birlikte piyasadaki domates fiyatlar\u0131nda bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ya\u015fanaca\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Yerli tarla domatesinin gelmesiyle birlikte bug\u00fcn 3 ila 4 TL\u2019ye sat\u0131lan domatesin kilo fiyat\u0131, 1,5 ila 2 TL\u2019ye d\u00fc\u015fecektir. Tabii domateste ya\u015fanan bu art\u0131\u015f ihracattan kaynaklan\u0131yordu., Domates azald\u0131k\u00e7a fiyatlarda ona g\u00f6re art\u0131\u015f g\u00f6sterdi. \u015eehrimizdeki domates tam bu durumda t\u00fcketicinin imdad\u0131na yeti\u015fti. Tahminimize g\u00f6re \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta i\u00e7erisinde domates fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015fecek., Bununla birlikte salatal\u0131k ve patates fiyatlar\u0131nda da d\u00fc\u015f\u00fc\u015f bekliyoruz. Fiyatlar in\u015fallah normale d\u00f6necek ve t\u00fcketicilerin y\u00fcz\u00fc g\u00fclecektir\u201d dedi.