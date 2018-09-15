Bağ-kur'luya fırsat!

SSK'l\u0131lar, Ba\u011f-Kur'lulara g\u00f6re daha erken emekli olup y\u00fcksek maa\u015f alabiliyor. ,Ancak baz\u0131 durumlarda Ba\u011f-Kur'lu esnaf, emeklili\u011fini 10 y\u0131l erkene \u00e7ekebiliyor. ,SSK'l\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n emeklilik konusunda daha avantajl\u0131 oldu\u011fu bilinir. ,Ba\u011f-Kur'lular bu y\u00fczden emeklili\u011finin kalan son 7 y\u0131l\u0131n\u0131n 3.5 y\u0131l\u0131nda SSK'l\u0131 olmay\u0131 ister.\r\n\r\n,\u00c7\u00fcnk\u00fc 8 Eyl\u00fcl 1999'dan sonra i\u015fe giren Ba\u011f-Kur sigortal\u0131lar\u0131, 25 tam y\u0131lla (9 bin prim g\u00fcn\u00fc) emekli olurken, SSK'l\u0131lara 7 bin g\u00fcn yetiyor.\r\n\r\n,8 Eyl\u00fcl 1999'dan \u00f6nce i\u015fe girenler kademeli ge\u00e7i\u015f sistemine g\u00f6re 5 bin ile 5 bin 975 g\u00fcn aras\u0131nda emekli olabiliyor.\r\n\r\n,SSK kapsam\u0131nda sigortal\u0131 olanlardan ilk defa 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigorta ba\u015flang\u0131c\u0131 olanlarda ise normal emeklilik i\u00e7in doldurulmas\u0131 gereken prim g\u00fcn say\u0131s\u0131 7 bin 200`e \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Sosyal G\u00fcvenlik sisteminde son yap\u0131lan reformlarla emeklilik zorla\u015fsa da, Ba\u011f-Kur sigortal\u0131lar\u0131 i\u00e7in istisnai bir durum var.\r\n\r\n,Bu istisna Ba\u011f-Kur'lunun SSK'l\u0131lardan daha erken emekli olmas\u0131n\u0131 sa\u011fl\u0131yor.\r\n\r\n,Bu durum normal emeklilikten ziyade ya\u015f\u0131 ilerleyenler i\u00e7in bir avantaja d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcyor. Peki nas\u0131l?\r\n\r\n,SSK kapsam\u0131nda olup 8 Eyl\u00fcl 1999 tarihinden \u00f6nce sigorta ba\u015flang\u0131c\u0131 olanlar 15 y\u0131l ve 3 bin 600 g\u00fcnle emekli olabiliyorken, 8 Eyl\u00fcl 1999 veya sonras\u0131nda sigortal\u0131 olanlarda 25 y\u0131l ve 4 bin 500 g\u00fcn \u015fart\u0131 aran\u0131yor.\r\n\r\n,8 Eyl\u00fcl 1999 ve sonraki d\u00f6nemde sigortal\u0131 olan Ba\u011fKur`lu, 15 tam y\u0131l sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresiyle yani 5 bin 400 g\u00fcnle kad\u0131n ise 60, erkek ise 62 ya\u015f\u0131nda emekli olabiliyor.\r\n\r\n,Bir ba\u015fka deyi\u015fle, 9 Eyl\u00fcl 1999-30 Nisan 2008 aras\u0131nda sigorta giri\u015fi olan Ba\u011f-Kur'lu, 25 y\u0131l beklemeden SSK'l\u0131dan 10 y\u0131l daha erken emekli olabiliyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fveren, SSK'l\u0131 i\u015f\u00e7iye hangi \u00fccreti \u00f6d\u00fcyorsa o tutar \u00fczerinden sigorta primi \u00f6d\u00fcyor.\r\n\r\n,8.5 milyon ki\u015finin maa\u015f\u0131n\u0131n asgari \u00fccret oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde emekli maa\u015flar\u0131n\u0131n y\u00fcksek olmayaca\u011f\u0131 a\u015fikar.\r\n\r\n\r\n,Buna kar\u015f\u0131l\u0131k, Ba\u011f-Kur'lu esnaf kazanc\u0131 ne kadar \u00e7oksa 13 bin 331 lira sigorta tavan\u0131n\u0131 ge\u00e7meden kazan\u00e7 belirtip prim \u00f6deyerek emekli maa\u015f\u0131n\u0131 art\u0131rabilir. \r\nKaynak: G\u00fcne\u015f Gazetesi