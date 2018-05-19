Bağcılar'da levye ve beyzbol sopalı kavga dehşete düşürdü

Ba\u011fc\u0131lar'da meydana gelen trafik kazas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7\u0131kan ve levye ve beyzbol sopas\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada bir ki\u015fi yaraland\u0131. ,Ba\u011fc\u0131lar Y\u00fczy\u0131l Mahallesi Matbac\u0131lar Caddesi ile H\u00fcseyin Karaaslan Caddesi'nin kesi\u015fiminde l\u00fcks bir otomobil ve hafif ticari ara\u00e7 \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n, L\u00fcks ara\u00e7takiler daha sonra, di\u011fer arac\u0131n cam\u0131n\u0131 beyzbol sopas\u0131yla k\u0131rd\u0131. Kavgan\u0131n b\u00fcy\u00fcmesinin ard\u0131ndan \u00e7evredekiler olay yerine polis ekiplerini \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131. Ancak kavga polisin yan\u0131nda da devam etti. ,\u00c7evredeki g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere, l\u00fcks arac\u0131n sahibi ve arkada\u015flar\u0131n\u0131n, hafif ticari araca sald\u0131rmas\u0131, tekme atmas\u0131 ve dikiz aynas\u0131n\u0131 k\u0131rmas\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Polisin m\u00fcdahalesi s\u0131ras\u0131nda bile kazan\u0131n taraflar\u0131n\u0131n birbirine sald\u0131rmas\u0131 g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131yor. \r\n\r\n,Yaral\u0131 ki\u015fi daha sonra yak\u0131ndaki bir hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kaza ve kavga nedeniyle aksamalar ya\u015fanan trafik, ara\u00e7lar\u0131n olay yerinden kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan normale d\u00f6nd\u00fc. ,Kazada yaralanan olmazken, iki ara\u00e7ta da maddi hasar meydana geldi. Kazan\u0131n ard\u0131ndan iki ara\u00e7 i\u00e7inde bulunanlar aras\u0131nda tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131. Tart\u0131\u015fma bir s\u00fcre sonra kavgaya d\u00f6nd\u00fc. Levye ve beyzbol sopas\u0131n\u0131n kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kavgada hafif ticari ara\u00e7 i\u00e7inde bulunan 2 ki\u015fiden biri yaraland\u0131.