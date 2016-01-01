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Ramazan
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Bağcılar'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
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