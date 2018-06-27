Bahçede kahreden hareketlilik

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, T\u00fcrkiye genelinde kaybolan \u00e7ocuklarla ilgili yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. ,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi: "Baz\u0131 bas\u0131n yay\u0131n organlar\u0131nda yer alan 4 kay\u0131p \u00e7ocuktan; Erzurum\u2019dan kaybolan Seda Nur \u00c7elik bulunmu\u015f, Ankara\u2019n\u0131n Polatl\u0131 il\u00e7esinde kaybolan Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara olay\u0131 ayd\u0131nlat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r., A\u011fr\u0131\u2019da kaybolan Leyla Aydemir ve Konya\u2019da kaybolan Y.\u015e.\u2019nin bulunmas\u0131 i\u00e7in \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca halihaz\u0131rda arama faaliyetlerini s\u00fcrd\u00fcren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel g\u00f6revlendirilmi\u015f olup, kay\u0131p \u00e7ocuklarla ilgili arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 titizlikle devam etmektedir."\r\n\r\n,Kay\u0131p Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara'n\u0131n babas\u0131 \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara, k\u0131z\u0131 i\u00e7in \u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan bas\u0131n mensuplar\u0131na konu\u015ftu. Baba Ya\u011fl\u0131kara, "\u015eu an bir bilgi yok. Haber gelse ilk \u00f6nce bana gelir. Binba\u015f\u0131 bizzat 'Ben kendim bilgilendirece\u011fim seni' dedi. B\u00f6yle bir \u015fey yok \u015fu an. G\u00fczel bir haber bekliyoruz. Hay\u0131rl\u0131 bir haber olacak. \u0130n\u015fallah hepimiz birden g\u00fclece\u011fiz" dedi. \r\n,Eyl\u00fcl'\u00fc ka\u00e7\u0131rd\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcphelenilen \u015fahs\u0131n \u00fczerinde bulunan kan lekesi Eyl\u00fcl'\u00fcn ailesinden al\u0131nan DNA ve sa\u00e7 \u00f6rnekleriyle bire bir uyu\u015ftu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Eyl\u00fcl Ya\u011fl\u0131kara\u2019n\u0131n (8) bulunmas\u0131 i\u00e7in k\u00f6yde arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor. ,Bursa\u2019da ya\u015fayan \u0130brahim ve \u015eerife Ya\u011fl\u0131kara \u00e7ift\u00e7i, yaz tatili i\u00e7in memleketleri Polatl\u0131 il\u00e7esi Uzunbeyli Mahallesi\u2019ne geldi. ,Burada Ya\u011fl\u0131kara \u00e7iftinin 3 \u00e7ocu\u011fundan en k\u00fc\u00e7\u00fckleri Eyl\u00fcl, 22 Haziran Cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle saatlerinde arkada\u015flar\u0131 ile birlikte oyun oynamak i\u00e7in evlerinden \u00e7\u0131km\u0131\u015f bir daha haber al\u0131namam\u0131\u015ft\u0131.,Bu kapsamda Ya\u011fl\u0131kara ailesinin oturdu\u011fu eve yakla\u015f\u0131k 50 metre ileride bulunan ve olayla ilgili tutuklanan zanl\u0131 U\u011fur K.\u2019nin evinin bah\u00e7esinde Emniyet ve AFAD\u2019a ait ceset arama k\u00f6pe\u011fi taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131ld\u0131. ,\u00c7al\u0131\u015fmada evin bah\u00e7esi didik didik aran\u0131rken, e\u011fitimli k\u00f6pek de evin i\u00e7ini arad\u0131. Ekiplerin evin bah\u00e7esinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n,Bu arada Polatl\u0131 Kaymakam\u0131 Mahmut Nedim Tuncer k\u00f6ye gelerek, baba \u0130brahim Ya\u011fl\u0131kara ve ailesi ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n